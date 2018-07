Już 25-08-2018 (sobota) na Barce Tumskiej – SŁODOWEJ 10 zostanie zorganizowana wyjątkowa kolacja z udziałem Mistrzów Kuchni. Mariusz Kucharczak: Szef Kuchni Grupy LEO (Zamek Kliczków, Folwark Książęcy, Karczma Młyńska – Hotel Tumski, Barka Tumska – SŁODOWA 10) Zbigniew Jóźwiak: Head Chef restauracji Barka Tumska – SŁODOWA 10 Łukasz Wącirz: Szef Kuchni w Avocado Restaurant & Wine. Doświadczenie zdobywał w polskich i zagranicznych restauracjach. Tytan pracy, młody, uzdolniony i wielokrotnie wyróżniany w międzynarodowych konkursach Jakub Kojder: Sous Chef w Restauracji Bottiglieria 1881. Młody, zdolny, utalentowany. Tak w kilku słowach można określić tego człowieka. Gotowanie to jego żywioł oraz pasja, a Restauracja Bottiglieria 1881 umożliwia mu połączenie pracy i ambicji. Restauracja Bottiglieria 1881: 2018 – Dwie czapki kucharskie GAULT&MILLAU 2017 – Wyróżnienie przewodnika MICHELIN 2017 – Best of Award of Excellence – WINE SPECTATOR 2017 – Dwie czapki kucharskie GAULT&MILLAU

MENU KOLACJI – 189 ZŁ / OSOBA



ROZPOCZĘCIE KOLACJI – godzina 19.00



25-08-2018 (sobota)





Menu:



Przystawka I – Mariusz Kucharczak:



Potrawka ze ślimaków z kurkami i popcornem z kaszy gryczanej w kwaśnej śmietanie i młodym majeranku



WINO – Estampa Reserva Cabernet Sauvignion (wino czerwone, wytrawne, Chile)





Przystawka II – Łukasz Wącirz:



Okoń z avocado, rzodkiewką, ogórkiem, dzikim ryżem i jabłkiem



WINO – Mesta Tempranillo Rose BIO (wino różowe, wytrawne, Hiszpania)





Zupa – Jakub Kojder:



Zupa z wędzonego węgorza z dashi



WINO – Forster Qualitatiswein TrockenRiesling (wino białe, półwytrawne, Niemcy)





Danie główne I – Mariusz Kucharczak:



Sum z rakami, pietruszką i selerem naciowym z jabłkiem



WINO – Estampa Reserva Viognier Assemblage(wino białe, wytrawne, Chile)





Danie główne II – Jakub Kojder:



Turbot bałtycki z ziemniakami i miso



WINO – Mesta Verdejo BIO (wino białe, wytrawne, Hiszpania)





Deser – Łukasz Wącirz:



Bliny z białą czekoladą, avocado, gruszką, leszczyną i kawiorem



WINO – Duc de Foix Cava Brut (wino białe, musujące – Hiszpania)







Rezerwacja miejsc i stolików:



tel.: + 48 698 620 250, +48 71 322 60 88 / 99



Ilość miejsc ograniczona!



www.hotel-tumski.com.pl/kolacja-mistrzow/ Potrawka ze ślimaków z kurkami i popcornem z kaszy gryczanej w kwaśnej śmietanie i młodym majerankuWINO – Estampa Reserva Cabernet Sauvignion (wino czerwone, wytrawne, Chile)Okoń z avocado, rzodkiewką, ogórkiem, dzikim ryżem i jabłkiemWINO – Mesta Tempranillo Rose BIO (wino różowe, wytrawne, Hiszpania)Zupa z wędzonego węgorza z dashiWINO – Forster Qualitatiswein TrockenRiesling (wino białe, półwytrawne, Niemcy)Sum z rakami, pietruszką i selerem naciowym z jabłkiemWINO – Estampa Reserva Viognier Assemblage(wino białe, wytrawne, Chile)Turbot bałtycki z ziemniakami i misoWINO – Mesta Verdejo BIO (wino białe, wytrawne, Hiszpania)Bliny z białą czekoladą, avocado, gruszką, leszczyną i kawioremWINO – Duc de Foix Cava Brut (wino białe, musujące – Hiszpania)

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.