"Kogel Mogel 3". Kultowa komedia powraca [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Kultowa komedia powraca! Premiera „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” już 25 stycznia!

– Wielokrotnie już mówiłam, że wolę kojarzyć się z seksem niż z geriatrią, i moja bohaterka jest „jakby” tego samego zdania i „przyjęła to do aprobującej wiadomości” – mówi Ewa Kasprzyk, która ponownie wciela się w postać pani Wolańskiej. W „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” żona docenta została sekstrenerką i celebrytką.

Filmowe wydarzenie nowego roku to ciąg dalszy przygód Kasi, ekscentrycznej rodziny Wolańskich i pozostałych bohaterów kultowych komedii „Кogel-mogel”. Oprócz Ewy Kasprzyk na ekranie doborowa obsada: doskonale znani z poprzednich części Grażyna Błęcka-Kolska, Zdzisław Wardejn, Katarzyna Łaniewska, Jerzy Rogala, Wiktor Zborowski, Paweł Nowisz, oraz Aleksandra Hamkało, Nikodem Rozbicki, Maciej Zakościelny, Katarzyna Skrzynecka, Anna Mucha, Małgorzata Rożniatowska, Joanna Jarmołowicz, Wojciech Solarz, Mayu Gralińska-Sakai, Mikołaj Roznerski, Michalina Sosna i Jakub Kucner.

O czym opowiada najnowsza część?

W „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” główna bohaterka Kasia (Graży­na Błęcka-Kolska) nadal mieszka we wsi Brzózki i walczy z niechcia­nym zalotnikiem Staszkiem Kola­są. Do Polski wraca niespodzie­wanie jej syn Marcin (Nikodem Rozbicki) i od razu wpada w kło­poty. Chłopak ma pomysł na nie­codzienny biznes… W tym czasie w Warszawie w rodzinie Wolań­skich wybucha kryzys. Wolań­ska (Ewa Kasprzyk) – celebrytka i słynna sekstrenerka – wydaje kontrowersyjną książkę. Jej bliscy – mąż (Zdzisław Wardejn) i córka Agnieszka (Aleksandra Hamkało) – buntują się i uciekają z domu. Postanawiają najpierw odwiedzić Piotrusia (Maciej Zakościelny), który dziś wiedzie wygodne życie u boku żony Marleny (Katarzyna Skrzynecka). Następnie ruszają w nieznane, a finał tej wycieczki znów przejdzie do legendy!

Grażyna Błęcka-Kolska po raz pierwszy zagrała Kasię ponad 30 lat temu. Do dziś widzowie wspominają ją z tamtej roli. W najnowszym filmie Kasia ma już dorosłego syna i tym razem to on jest źródłem rodzinnych problemów, które rozbawią publiczność. – „Мiszmasz czyli Kogel Mogel 3” umiejętnie nawiązuje do poprzednich części, co jest zasługą rewelacyjnego scenariusza autorstwa Ilony Łepkowskiej i reżysera filmu Kordiana Piwowarskiego, który dba, by ten film łączył pomost z „Кoglem-moglem” i „Galimatiasem, czyli koglem-moglem 2” – podkreśla aktorka.

Kordian Piwowarski, reżyser filmu, wiedział, że mierzy się z legendą: – Nie ma co ukrywać, że wszyscy jesteśmy niezwykle podekscytowani, robiąc ten film. Dla mnie to niezwykle interesują­ce wyzwanie, tym bardziej że w momencie powstawania pierwszych kultowych części filmu miałem zaledwie 10 lat. Pracować z takimi aktorami to zaszczyt. Robimy wszystko, żeby „Miszmasz” sprostał oczeki­waniom widzów.

„Miszmasz czyli Kogel Mogel 3”

reżyseria: Kordian Piwowarski

scenariusz: Ilona Łepkowska

zdjęcia: Filip Marcickiewicz

muzyka: Sebastian Krajewski

montaż: Marceli Majer

scenografia: Zofia Lubińska

kostiumy: Anna Męczyńska

charakteryzacja: Beata Rółkowska

dźwięk: Adam Szmit, Kacper Habisiak

kierownictwo produkcji: Magdalena Nalepa

obsada: Grażyna Błęcka-Kolska, Ewa Kasprzyk, Zdzisław Wardejn, Aleksandra Hamkało, Nikodem Rozbicki, Maciej Zakościelny, Katarzyna Skrzynecka, Katarzyna Łaniewska, Małgorzata Rożniatowska, Paweł Nowisz, Anna Mucha, Jerzy Rogala, Wiktor Zborowski, Joanna Jarmołowicz, Wojciech Solarz, Mayu Gralińska-Sakai, Mikołaj Roznerski, Michalina Sosna, Jakub Kucner

producenci: Tadeusz Lampka, Ilona Łepkowska

produkcja: MTL Maxfilm

dystrybucja: NEXT FILM