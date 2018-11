Kocham moje „dmuchawce”, bo to przepiękna piosenka [WYWIAD Z URSZULĄ]

Oprócz muzyki, tekstów – artyści kreowali też modę: na ubiory, fryzury, makijaże… (uśmiech). To było w totalnej kontrze do naszego szarego życia. Co artysta – to oryginał. Pamiętam, że też wielu panów robiło sobie na włosach trwałą ondulację i makijaż – oczy na przykład malowali. Pamięta pan, jak chłopaki z zespołu Lady Pank wyglądali? (śmiech).

Polska Ludowa. Lata 80. XX wieku. W czym tkwił urok tych lat? W bardzo energetycznej muzyce, w tekstach, które mówiły o marzeniu wolności. I nasze piosenki były takim oddechem wolności w tamtych czasach. Bo mimo tego, co się działo w Polsce, dookoła nas, w zwykłym, szarym życiu, staraliśmy się, żeby nasza muzyka odbiegała od tej byle jakiej rzeczywistości, żeby była oddechem. W muzyce, którą graliśmy w latach 80., działo się dużo dobrego – fantastyczni wokaliści, kompozytorzy, autorzy tekstów – tekstów niejednokrotnie zaangażowanych, które były głosem pokolenia, jego wołaniem, oburzeniem - odpowiedzią na to, co widzieliśmy, w jakim świecie przyszło nam żyć. Na przykład przebój Perfectu „Chcemy być sobą”.

Czyli?

Nie było Facebooka, Instagrama. Nie było internetu. Fani przyjeżdżali do swoich idoli pod dom, czy pod blok i koczowali, czekając na nich. Dziś to jest raczej niespotykane. Pamiętam, jak moja mama robiła kanapki i wynosiła je fanom, którzy godzinami czekali na mnie pod domem, mówiąc im: „Nie wiem, kiedy Ula wróci do domu… Ale zjedzcie coś, bo pewnie jesteście głodni”.

Pamięta Pani swój debiut w Polsce Ludowej, to, jak pierwszy raz stanęła pani na scenie, jak zaśpiewała…

Ja cały czas śpiewałam, podśpiewywałam sobie coś w domu. Od dziecka tak ze mną było. Zawsze coś we mnie grało, zawsze chciałam jakoś to wyrazić, pokazać innym. Moja miłość do muzyki objawiała się od bardzo wczesnych lat. Śpiewałam cały czas, ale byłam bardzo nieśmiała. Mama, widząc moją miłość do muzyki, postanowiła zapisać mnie do ogniska muzycznego.

Na czym pani grała?

Na początku na akordeonie. Ale też na fortepianie – to był obowiązkowy instrument.

O matko, jak ta mała Ula radziła sobie z gigantycznym akordeonem?

Oj, ciężko (śmiech). Zwłaszcza że byłam drobną dziewczynką, a akordeon wiadomo jak wygląda. Jednak pan od nauki gry na akordeonie twierdził, że mam dłonie stworzone do gry na tym instrumencie: bo nie są dłońmi pianisty – miałam drobne, silnie umięśnione palce. Ale tylko dłonie „się zgadzały”. Cała reszta do mnie nie pasowała – cały ten wielgachny miech, którym trzeba było poruszać, ściągać i rozciągać, to było dla mnie bardzo ciężkie, męczące, niekiedy ponad moje siły. I to siedzenie w ciągłym rozkroku – to nie był instrument dla mnie. Zaciskałam jednak zęby i grałam. Do dzisiaj jednak potrafię jedynie zagrać prawą ręką na akordeonie początek „Fal Dunaju”. Nic więcej, niestety.

Ognisko muzyczne to był początek.

Brałam też prywatne lekcje gry na instrumentach i zaczęłam chodzić do studia wokalnego, na naukę śpiewu do pani Adolfiny Szałańskiej. To pod jej okiem próbowałam swoich sił w śpiewaniu, to ona mnie przyszykowała, przygotowała do występów na scenie. No i pierwszy mój festiwal – Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Pojechałem, wygrałam, zdobyłam główną nagrodę - „Złoty Samowar”, potem występ na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i się zaczęło.

I pojawili się na pani drodze: „Budka Suflera” i Romuald Lipko, kompozytor.

Powstały nasze pierwsze piosenki, choć Romuald podchodził do tego wszystkiego ostrożnie. Mówił: „Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, czy to zda egzamin”.