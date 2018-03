Z okazji Dnia Kobiet dzisiejsze internetowe wydanie portalu Wroclaw.Naszemiasto.pl poświęcamy właśnie kobietom i ich osiągnięciom. Postanowiliśmy sięgnąć do nietypowych dyscyplin, w których sprawdzały się (i robią to w dalszym ciągu) kobiety. Jedną z nich jest lotnictwo.

Pierwszą kobietą, która samotnie pilotowała samolot była Thérèse Peltier. Osiągnęła to już w 1908 i pobiła rekord braci Wright, którzy polecieli na mniejszą odległość niż 656 stóp. Pierwszą kobietą na świecie, która otrzymała licencję pilota International Aeronautics Federation była Francuzka Raymonde de Laroche. Licencję otrzymała 8 marca 1910, co dziś nabiera symbolicznego znaczenia. De Laroche pokazała, że swoich sił w lotnictwie mogą próbować także kobiety. Jednak do dziś legendą lotnictwa pozostaje Amelia Earhart, która w 1928 roku przeleciała nad Atlantykiem (jako pasażer). Swój pierwszy lot wykonała w 1932 roku, trwał on około 15 godzin i skończył się przymusowym lądowaniem na pastwisku w Culmore, koło Derry w Irlandii Północnej. Earhart była drugą osobą na świecie, która samotnie przeleciała nad Atlantykiem. Zawsze powtarzała, że miłością jej życia jest właśnie latanie. W 1937 roku podjęła próbę okrążenia kuli ziemskiej wzdłuż równika (gdyby się to udało, byłaby pierwszą kobietą, która obleciała świat dookoła). Niestety zaginęła gdzieś nad Oceanem Spokojnym.A jak jest dzisiaj? - Według danych udostępnionych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, w Polsce tylko 32 panie posiadają uprawnienia ATPL (Airline Transport Pilot Licence), dzięki którym mogą zasiąść za sterami samolotów pasażerskich - mówi Anna Pustizzi, redaktor prowadząca serwisu Tanie-Loty.pl.Za sterami samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT zasiada 33 kobiet pilotów. To aż o 24 więcej niż sześć lat temu.- Obecnie za sterami samolotów LOT-u zasiadają 33 kobiety-piloci, z czego 11 pełni funkcję kapitana, a 22 pierwszego oficera. Ta liczba będzie się zwiększała, albowiem kolejne panie są w trakcie szkolenia. Kobiety-piloci latają w LOT samolotami Boeing 787 Dreamliner, Boeing 737, Embraer (170, 175 i 195) i Bombardier Q400. Najwięcej pań można dziś spotkać w kokpitach LOT-u w samolotach typu Embraer - mówi Konrad Majszyk, ekspert ds. public relations z Polskich Linii Lotnicznych LOT.W 2017 roku licencje pilota samolotów pasażerskich zdobyło 6 pań.