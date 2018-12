Kobietę spalono żywcem. Sprawców wciąż nie znaleziono

Kobieta została napadnięta i spalona żywcem, ale sprawców tej bestialskiej zbrodni wciąż nie znaleziono. Powód? Nie ma dowodów i świadków tego wstrząsającego wydarzenia. A wszystkie do tej pory badane tropy nie doprowadziły do zatrzymania kogokolwiek. Jeśli nastąpi jakiś przełom, to prokuratura wznowi śledztwo w sprawie śmierci 50-latki ze Strzegomia.