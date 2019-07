Kobieta szła po S8 pod Wrocławiem. Zginęła pod kołami ciężarówki

Kobieta zginęła na miejscu. Jej ciało decyzją prokuratora zostało skierowane na sekcję zwłok do Zakładu Medycyny Sądowej. Co robiła piesza w nocy na drodze ekspresowej? Na razie trudno odpowiedzieć na to pytanie. Trwa policyjne dochodzenie.

- Około północy dostaliśmy zgłoszenie od kierowcy samochodu ciężarowego marki Scania, że jadąc drogą S8 w kierunku Warszawy, najprawdopodobniej potrącił on człowieka, który wtargnął z pasa awaryjnego na jezdnię - mówi nam asp. szt. Łukasz Dutkowiak, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu.