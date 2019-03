Kobieta idealna: kiedyś i dziś, czyli 100 lat mody w Polsce. Jak zmieniały się kanony kobiecego piękna?

Jak nosiły się Polki w 1918 roku? Czy przeczuwały rychły koniec I wojny światowej? Co się działo w 20-leciu międzywojennym? Jak zmieniały się kanony kobiecego piękna? Dlaczego II wojna światowa wzmocniła kreatywność u polskich kobiet? 100 lat mody w Polsce to przegląd tego, jak wyglądały polskie ulice od lat 20. XX wieku. Czarno-białe zdjęcia nie oddają kolorystyki dawnych czasów, ale łatwo można sobie wyobrazić, że stroje nierzadko były kolorowe, wielobarwne, w pewnym okresie także neonowe. Dawne fasony, projekty i połączenia wracają do łask. Mówi się, że w modzie wszystko już było. Sprawdź i zainspiruj się.