Koalicja Obywatelska wygrała powiaty na Dolnym Śląsku

Choć PiS wprowadziło do sejmiku dolnośląskiego największą liczbę radnych i zawiązało koalicję z Bezpartyjnymi Samorządowcami, ogłaszając zwycięstwo w regionie, który do tej pory był uznawany za bastion Platformy Obywatelskiej, to już w radach powiatów partia Jarosława Kaczyńskiego zaliczyła porażkę.

W żadnym z dolnośląskich powiatów ani Koalicja, ani PiS nie będą rządzić samodzielnie. Wszędzie konieczne były sojusze z lokalnymi komitetami wyborczymi.

Niezwykle skomplikowana sytuacja polityczna była po wyborach w powiecie wrocławskim. Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość uzyskały tutaj po 6 mandatów. Języczkiem u wagi okazała się trójka radnych startujących pod szyldem komitetu dotychczasowego starosty Inicjatywa Samorządowa. Dzięki temu Roman Potocki nadal będzie starostą. Samorządowcy wybrali PiS i to z nim będą rządzić powiatem. Wicestarostą został Andrzej Szawan, który już kiedyś był starostą powiatu wrocławskiego.

Partii Jarosława Kaczyńskiego udało się także przejąć powiat strzeliński. PiS będzie rządzić tam z lokalnymi samorządowcami. Starostą został Marek Czerwiński z PiS.

PiS jest także górą w powiecie oławskim. Tam Platforma miała nadzieję, że po dwóch kadencjach rządów PiS-u uda się przejąć władzę. Starania polityków PO jednak się nie powiodły. PiS był skuteczniejszy w negocjacjach i ponownie będzie tam rządzić. Cena? Rząd obiecał budowę pod Oławą nowego mostu na Odrze.

Po raz kolejny starostą oławskim został Zdzisław Brezdeń (PiS), wicestarostą zaś Witold Niemirowski, przed laty szef miejscowego SLD, dziś reprezentujący środowisko samorządowców związanych z burmistrzem Tomaszem Frischmannem.

Koalicji Obywatelskiej udało się za to przejąć władzę w powiecie trzebnickim. Wcześniej rządziło tu PiS. Teraz to Koalicja wprowadziła do rady największą liczbę radnych - 8. W powiecie będzie rządzić z lokalnymi samorządowcami oraz PSL. Starostą została bezpartyjna Małgorzata Matusiak.

W Miliczu PiS również będzie w opozycji. Koalicję w powiecie utworzyli tutaj radni Ziemi Milickiej (komitet burmistrza Piotra Lecha), PSL oraz Koalicji Obywatelskiej. Starostą został Grzegorz Duda z PSL, a wicestarostą - Sławomir Strzelecki z Ziemi Milickiej.

Koalicja Obywatelska górą także w powiecie oleśnickim. Zdobyła tutaj 8 mandatów i będzie rządzić wspólnie z 7 radnymi z komitetu Ruch Samorządowy Powiatu Oleśnickiego. Starostą został Jan Dżugaj z Koalicji.

Koalicja Obywatelska z bezpartyjnymi samorządowcami rządzi również w powiecie średzkim. Krzysztof Szałankiewicz, reprezentujący samorządowców został starostą, a dotychczasowy szef powiatu Sebastian Burdzy z Koalicji - wicestarostą.

Nie wiadomo jeszcze, kto będzie rządził powiatem wołowskim. Najwięcej mandatów (6) zdobył lokalny komitet. PiS ma 4 radnych, a Koalicja tylko jednego radnego.

W powiecie jeleniogórskim zawarto koalicję pomiędzy komitetem Razem dla Regionu, Prawem i Sprawiedliwością oraz Polskim Stronnictwem Ludowym. Na starostę radni wybrali Krzysztofa Wiśniewskiego (RdR), wiecestarostą zgodnie z zapowiedzią wybrany został radny z ramienia PiS, został nim Jarosław Kotliński.

W powiecie lubańskim rządzić będzie koalicja bezpartyjnych radnych z radnymi Koalicji Obywatelskiej. W powiecie lwóweckim rządzić będzie Koalicja Demokraci-Ludowcy Koalicją Obywatelską. Na starostę wybrano Daniela Koko z lokalnego komitetu.

W powiecie górowskim starostą ponownie został wybrany Piotr Wołowicz. W radzie powiatu najwięcej, bo sześciu radnych wprowadził KWW Razem dla Powiatu Górowskiego, cztery PiS, dwa KWW Bezpartyjni Samorządowcy, po jednym KWW SLD Lewica Razem, KWW Beaty Pona i KWW Twój Samorząd. Jak pokazały pierwsze głosowania, większość w radzie stanowi Razem dla Powiatu Górowskiego z Bezpartyjnymi Samorządowcami.

Mimo, że w nowej Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego najwięcej, bo 8 mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, rządzić tu nie będzie. Koalicja Obywatelska (7 mandatów) zawarła bowiem koalicję z Obywatelskim Blokiem Samorządowym (5 mandatów). W rezultacie starostą został Grzegorz Kosowski z Koalicji Obywatelskiej.

Starostą powiatu kłodzkiego pozostał Maciej Awiżeń (Koalicja Obywatelska. W radzie ma 18 koalicjantów z lokalnych komitetów. Wspiera go również SLD.

Starostą powiatu ząbkowickiego jest Roman Fester, również z Koalicji Obywatelskiej, która rządzi w powiecie z PSL.

W powiecie głogowskim nie wybrano jeszcze zarządu. Jak się nieoficjalnie mówi, starostą ponownie ma zostać Jarosław Dudkowiak. W składającej się z 21 osób radzie powiatu, 9 mandatów ma KWW Rafaela Rokaszewicza, PiS zdobył 7 mandatów, a 5 Koalicja Obywatelska. Aby mieć większość przy podejmowaniu decyzji konieczne będzie porozumienie prezydenta Rokaszewicza, najprawdopodobniej z Koalicją.

W Polkowicach doszło do powyborczej rewolucji. Starostą polkowickim został Kamil Ciupak (KWW Porozumienie Samorządowe), wicestarostą Krzysztof Nester ( KWW Lepsze Polkowice). Do Zarządu Powiatu weszli, jako społeczni członkowie zarządu: Roman Rutkowski ( KWW Porozumienie Samorządowe), Jan Zarzycki (Koalicja Obywatelska), Franciszek Skibicki (KWW Porozumienie Samorządowe).

Pierwsze głosowania w radzie powiatu lubińskiego zapowiadały rewolucję, bo szefem rady wybrano radnego z PiS. Ale głosowanie na starostę odbyło się bez niespodzianek. Bezpartyjni Samorządowcy porozumieli się z Prawem i Sprawiedliwością i stworzyli koalicję w sejmiku dolnośląskim. Do piątku tajemnicą jednak pozostawało, jak podzielą się władzą w powiecie lubińskim, gdzie PiS i Lubin 2006 (stowarzyszenie założone przez prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego) mają po 10 radnych. Pozostała trójka startowała z list PO. Wybory starosty wygrał Adam Myrd z Lubin 2006.

Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę w powiecie zgorzeleckim. W głosowaniu radni wybrali nowego starostę powiatu. Został nim Artur Bieliński (Platforma Obywatelska), który uzyskał 12 głosów.

W 17-osobowej Radzie Powiatu Wałbrzyskiego rządzi koalicja KWW z Ziemi Wałbrzyskiej (6 mandatów) i KW Prawo i Sprawiedliwość (3 mandaty). Opozycję stanowi KWW z Poparciem Romana Szełemeja (8 mandatów). Starostą został Krzysztof Kwiatkowski z lokalnego komitetu.

Koalicja PiS-u z lokalnymi komitetami rządzi także w Radzie Powiatu Kamiennogórskiego. Starostą zosotał Jarosław Gęborys z PiS.

Zaskoczeniem zakończyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego. Zawiązana wcześniej koalicja PSPB, PiS i Impulsu Miasta nie przetrwała pierwszej sesji. Z ramienia PiS wyłamał się Mirosław Horzempa. Nowym starostą wybrany został Tomasz Gabrysiak (Bezpartyjni Samorządowcy).

W powiecie Legnickim będzie rządził PiS z PSL i lokalnymi komitetami. Starostą jest Adam Babuśka (PiS). W Złotoryi starostą został Wiesław Świerczyński, a kolicja składa się z lokalnych komitetów, SLD i PSL-u. W Jaworze to PiS jest górą, który rządzi z lokalnymim samorządowcami. Starostą została Aneta Kucharzyk.

W powiecie świdnickim starostą, na drugą już kadencję, został Piotr Fedorowicz z Platformy Obywatelskiej. Do rady startował z list Koalicji Obywatelskiej, która zdobyła osiem mandatów. Tyle samo wywalczyło Prawo i Sprawiedliwość, ale od początku było pewnym, że rządzić w powiecie nie będzie. Siedem mandatów uzyskał bowiem komitet wyborczy byłego i obecnego wicestrosty Zygmunta Worsy - Wspólny Powiat. I to z nim Koalicja Obywatelska weszła w koalicję. Tym samym mamy w powiecie ten sam zarząd i tego samego przewodniczącego rady.