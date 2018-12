Klopsiki z dostawą do domu? IKEA wprowadza dostawę jedzenia

IKEA wprowadza dostawy jedzenia do domu. Już od paru dni można zamówić słynne szwedzkie klopsiki do domu. Nowa oferta dostępna jest na razie dla mieszkańców Warszawy. Nową możliwość ogłosiła na swoim fanpage'u na Facebooku Ikea Warszawa Targówek.

IKEA to głównie meble i akcesoria do domu. Na koncie sukcesów szwedzkiej firmy można śmiało zapisać też jedzenie. Szwedzka kuchnia mocno przypadła nam do gustu i to kolejny powód naszych odwiedzin Ikei. W Warszawie nie będzie to już konieczne. Ikea we współpracy z serwisem Pyszne.pl umożliwi zamawianie jedzenia do domu. Poza klopsikami można zamówić także kilka innych dań z oferty Ikei. Między innymi sałatki, zupa, de volaille czy filet z łososia. Ceny zaczynają się od 2,99 zł.

Poza klopsikami można zamówić także kilka innych dań z oferty Ikei (123RF)

Usługa ma jednak swoje ograniczenia. Będą mogli skorzystać z niej tylko mieszkańcy dzielnicy Targówek w Warszawie, a opcja będzie dostępna w dni robocze w godzinach 11:30 - 20:30.

Nie wiadomo czy inne restauracje pójdą w te ślady, pozostaję nam czekać. Liczymy na podobną ofertę we Wrocławiu.

Zobacz tez:

Skręcanie mebli na czas!