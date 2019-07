Kłopoty z logowaniem, a potem radość lub łzy - rekrutacja do wrocławskich liceów!

- Jak słyszałam ile tysięcy osób nie dostało się do wybranych szkół to bardzo się bałam, ale teraz czuję ulgę no i bardzo się cieszę – mówi Mela Prajzner. Właśnie znalazła się na liście uczniów, którzy dostali się do wymarzonej klasy w VII LO przy ulicy Kruczej we Wrocławiu. Jak się okazuje, to w tym roku najbardziej oblegana szkoła spośród wszystkich szkół średnich w stolicy Dolnego Śląska. - Nie muszę już dalej wybierać, wreszcie mam wakacje – cieszy się Mela.

- Boże jestem szczęśliwa, nie wiem co powiedzieć – słyszymy od Olgi Prady. Absolwentka gimnazjum niedawno przeniosła się z rodzicami i siostrą do Wrocławia z Częstochowy. Słyszała, że o VII LO łatwo się dostać na medycynę, stąd jej wybór, to, że się dostało zapewniło jej 181 punktów zdobytych na egzaminie. O tym czy dostała się do szkoły, próbowała dowidzieć się w sieci, ale niestety było to bardzo trudne, bo nie wszystkim udało się zalogować na stronie rekrutacyjnej, nie wszyscy też dostali maile z informacjami o wynikach naboru.