Kłokoczyce odcięte od Wrocławia, przez brak autobusu (LIST)

- Kłokoczyce mają problem z komunikacją miejską. Został nam mieszkańcom zabrany jedyny autobus. Po telefonie do wrocławskiego MPK usłyszałem, że autobus linii 147 zniszczył opony, ponieważ prowadzone są na trasie prace zmiany nawierzchni. Droga jednak nie jest zamknięta, można swobodnie przejechać każdym pojazdem. Niestety dyżurny MPK wyśmiał i to dosłownie wyśmiał mój telefon. Na Kłokoczycach mieszka dużo osób starszych, które nie mają prawa jazdy, dużo dzieci które muszą dojeżdżać do szkoły - nie wiadomo kiedy autobus wróci na swoją trasę i nikt nie jest w stanie podać konkretnych informacji. Mieszkańcy, którzy nie mają innych środków komunikacji są uziemieni - zaalarmował nas Czytelnik.

Inny mieszkaniec osiedla dodał: Wiecznie jesteśmy pomijani przy okazji inwestycji, nie ma kanalizacji, gazu, oświetlenia w kluczowych miejscach, placu zabaw itd. Tym razem pozbawiono nas autobusu - do odwołania. Nie wszyscy mają samochód, a niektórzy mają naprawdę kawał drogi do najbliższego czynnego przystanku - pisze kolejny Czytelnik.

Kiedy autobusy wrócą na Kłokoczyce? Dyżurny ruchu MPK tłumaczy, że spółka była zmuszona wprowadzić przerwę w kursowaniu pojazdów właśnie ze względu na remont drogi. - Opony autobusu kleją się do nowej nawierzchni, która została wylana na drodze. O ile zwykłe auta osobowe są w stanie bez problemu przejechać, to już pojazdy MPK, które są większe i cięższe mają z tym problem - tłumaczy dyżurny MPK. Dodaje też, że MPK będzie sprawdzało stan drogi, a autobusy wrócą na trasę tak szybko, jak to będzie możliwe.