Kleszcze są już aktywne! Jak się chronić przed boreliozą i kleszczowym zapaleniem mózgu?

Zdaniem prof. Alicji Wiercińskiej- Drapało należy zastanowić się nad sensem wykonywania badań molekularnych kleszczy pod kątem patogenów, które mogą przenosić.„Oczywiście trzeba za nie zapłacić i to niemałe pieniądze” – zaznacza pani profesor i dodaje, że dowody naukowe wskazują jednak na to, że tylko niewielka część zarażonych kleszczy może po ugryzieniu nas spowodować chorobę. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że takie dodatkowo płatne badania nie zawsze mają uzasadnienie i nawet jeśli uda się nam potwierdzić, że zaatakował nas zarażony kleszcz, to wcale nie oznacza to, że musimy zachorować.

Problem polega jednak na tym, że nawet jeśli w konkretnym przypadku uda się nam wykluczyć zagrożenie np. boreliozą, to jednak zdaniem ekspertki nie można wykluczyć, że: „Jeszcze możemy mieć parę innych kleszczy, których nie zauważymy. I co wtedy? Sensowność wykonywania takich badań w moim przekonaniu jest żadna” – podkreśla prof. Wiercińska-Drapało. Co więcej, sam fakt, że kleszcz, który nas zaatakował, był zakażony, wcale nie oznacza, że człowiek też ulegnie zakażeniu – przekonuje specjalistka.

Nie każdy kleszcz, który nas ugryzie, może spowodować boreliozę. W Polsce mamy około 21 gatunków tych pajęczaków, z czego najpopularniejsze są dwa: kleszcz pospolity, który występuje na terenie całego kraju (głównie na obszarach leśnych) oraz kleszcz łąkowy, atakujący głównie zwierzęta. Choć zwykle okres ich aktywności trwa od marca do listopada, to jednak ze względu na stosunkowo łagodne zimy, mogą żerować niemal przez cały rok.

Dlaczego kleszcze częściej atakują w parkach niż w lasach?

Z jakiego powodu kleszcze wydają się dużo bardziej aktywne w dużych skupiskach miejskich niż na terenach leśnych? Dr Ewa Mierzejewska, lekarz weterynarii z Zakładu Parazytologii UW tłumaczy, że niestety odpowiedź na to pytanie wcale nie jest prosta:

„Kleszcz tkwi w bardzo skomplikowanym układzie powiązań pomiędzy środowiskiem, w którym żyje, swoimi żywicielami i mikrobiotą, czyli wszystkim, co w nim siedzi.” Choć coraz więcej naukowców próbuje ustalić, dlaczego kleszcze w ostatnich latach tak bardzo upodobały sobie przestrzeń miejską, to jednak nadal zjawisko to nie jest łatwe do wytłumaczenia. Stale mnożą się kolejne hipotezy na ten temat. Zdaniem dr Mierzejewskiej:

„Kleszcze to prawdziwi mali giganci. W sprzyjających warunkach są w stanie przetrwać nawet kilkanaście lat. W trakcie całego swojego życia jedzą zaledwie... trzy razy! Ich możliwości przetrwania w środowisku są ogromne, a to, że mamy ocieplenie klimatu też będzie im bardzo sprzyjało”.

Jak się przed nimi chronić? Ekspertki tłumaczą, że najlepszą ochronę przed kleszczami zapewniają powszechnie dostępne na rynku repelenty, czyli środki odstraszające, dzięki którym można ograniczyć ryzyko ataku nie tylko tych pajęczaków, ale także komarów, meszek czy innych owadów.

Co robić, kiedy ugryzie nas kleszcz? Jakie choroby odkleszczowe nam grożą?

Po zauważeniu kleszcza na naszej skórze, należy go niezwłocznie usunąć, najlepiej chwytając go mocno u nasady za pomocą pęsety. Nie powinno się go wykręcać (by część pasożyta nie pozostała pod skórą), ani smarować go tłuszczem czy alkoholem. Po wyciągnięciu kleszcza zaleca się zdezynfekowanie skóry i obserwowanie miejsca ugryzienia przez co najmniej pół godziny. Jeśli pojawi się rumień, należy zgłosić się na konsultacje do lekarza (który oceni, czy zaczerwienienie nie jest jedynie reakcją alergiczną). W przeciwnym razie mogą nam grozić choroby odkleszczowe, do których zalicza się: