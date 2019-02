Kleszcze już się obudziły i polują na nas. Uważajcie! [ZDJĘCIA]

UWAGA! Kleszcze zaczynają wielkie polowanie... [Jak uniknąć kleszcza; jak usunąć kleszcza]

Wiosną i latem częściej spędzamy czas na łąkach, działkach, parkach czy lasach. Wszędzie tam możemy natknąć się na kleszcze. A one tylko czekają, by wpić się w nasze ciała. To, jak wiadomo, może się skończyć dla nas tragicznie (np. zapaleniem opon mózgowych, albo boleriozą...). G...