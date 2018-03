(© materiały prasowe)

Rocznica Marca '68 roku to wyjątkowy czas. Dziś w Kinie Nowe Horyzonty premiera filmu Mariana Marzyńskiego, uczestnika i świadka tamtych wydarzeń.

„Skibet/Hatikvah” powstawał w latach 1970-2010. Jego autorem jest filmowiec, który w listopadzie 1969 roku znalazł się wśród pięciuset emigrantów marcowych, którzy zamieszkali tymczasowo na statku zakotwiczonym w porcie Kopenhagi.

Marian Marzyński urodził się w 1937 roku. Był współtwórcą popularnych programów telewizyjnych – „Turnieju Miast”, „Lotu”, „Wszyscy jesteśmy sędziami”.

Po wydarzeniach marcowych w 1968 roku wyjechał do Danii, a następnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował w nowo powstałej szkole filmowej Rhode Island School of Design. Wśród jego studentów znalazł się m.in. Gus Van Sant.

– Marian Marzyński w latach 60. ubiegłego wieku był celebrytą, bo w powstającej telewizji tworzył pierwsze teleturnieje, m.in. „Turniej Miast”. Kiedy znalazł się w Kopenhadze, chciał zdokumentować sytuację, którą uważał za tymczasową. Nie wiedział, że nie wróci na stałe do Polski – mówi Stanisław Abramik ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, organizującego pokaz. Tytułowy „Skibet” znaczy statek, a pochodzące z języka hebrajskiego słowo „Hatikvah” oznacza nadzieję i jest z nazwą zespołu założonego przez młodych emigrantów zabranych do Danii przez rodziców. Początek seansu dziś (5 marca) o godz. 19 w Kinie Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21.

