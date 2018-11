Kino Helios zaprasza na letnie ogłądanie filmów. KONKURS!!

Dla naszych czytelników mamy do wygrania bilety do Kina HELIOS (Magnolia Park i Aleja Bielany) we Wrocławiu‼️ Mamy dla Was 12 biletów dwuosobowych ważnych do 26 lipca 2018! Aby wygrać taki bilet napisz krótko, jaki film masz ochotę obejrzeć w kinie Helios i prześlij odpowiedź SMS-em na numer 72355 (koszt 2,46 z VAT) wg podanego wzoru: konkurs.helios.odpowiedź.imię. Nagrodzimy najciekawsze odpowiedzi. Na SMS-y czekamy do 16.06.2018r. do godz.12.00.