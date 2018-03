"Kinematograf Wrocławski" to filmowe spotkania pod kuratelą Lecha Molińskiego, animatora kultury, dziennikarza filmowego. Ten pasjonat zaprasza dziś widzów filmowo na plac Kościuszki, a na spotkanie i rozmowę do Barbary.

Kultura we Wrocławiu jest i będzie. Porozmawiajmy o planach

Drugi pokaz tegorocznego sezonu „Kinematografu Wrocławskiego” będzie okazją do dyskusji o architekturze Kościuszkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. w programie film „Wieczne pretensje” w reż. Grzegorza Królikiewicza. Akcja toczy się m.in. w jednym z lokali na placu Kościuszki. Gośćmi pokazu i spotkania w Barbara będą historycy sztuki: Agata Gabiś z UWr. i Michał Duda z Muzeum Architektury. Narożny lokal przy placu Kościuszki przez wiele lat był domem dla kawiarni Tutti Frutti. Idealnie nadawał się do stworzenia przez Grzegorza Królikiewicza wrażenia przebywania przez bohaterów w swoistym akwarium. Film „Wieczne pretensje” jest przeglądem losów postaci z różnego środowiska, których drogi przecinają się w codziennych, prozaicznych sytuacjach i rodzą mniej lub bardziej zabawne konsekwencje. Wystąpili w nim: Bogusz Bilewski, Franciszek Trzeciak, Lucyna Winnicka, Jerzy Przybylski, Irena Malkiewicz, Andrzej Lipiński, Zdzisław Kuźniar, Henryk Szkudlarek.Początek „Kinematografu Wrocławskiego” we wtorek ( 13 marca ) o godz. 18 w Barbarze, ul. Świdnicka 8b. W drugim sezonie „Kinematografu Wrocławskiego” publiczność przygląda się IKONOM – najważniejszym polskim reżyserom, którzy zdecydowali się na wykorzystanie w swoich dziełach wrocławskich krajobrazów (m.in. Królikiewicz, Kieślowski, Morgenstern) oraz rozpoznawalnym (ale nie tym najbardziej) wrocławskim obiektom architektonicznym.