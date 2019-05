Kierowca dosypał autostopowiczce narkotyki do kawy... O mały włos nie skończyło się tragedią.

Młoda kobieta złapała 13 maja stopa na bramkach autostrady A4 na Śląsku. Wracała do Wrocławia. Pusta laweta, kierowca w wieku około 40 lat, prawdopodobnie mieszkaniec Knurowa. Miał jej powiedzieć, że jedzie do Niemiec, ale zatrzyma się na jakimś przystanku w samym Wrocławiu przy zjeździe z autostrady.

Po krótkim czasie oznajmił, że za bramkami musi zjechać na stację benzynową. Zaproponował pasażerce kawę. Odmówiła, ale ten nalegał. W końcu kupił dla niej słabą latte. Kobieta wypiła mały łyk, z uprzejmości. Coś jej nie pasowało. Na wszelki wypadek zrobiła zdjęcie numeru rejestracyjnego z naklejki na przedniej szybie. Zdjęcie wysłała MMS-em do swojego chłopaka. Kierowca był nadzwyczaj rozmowny i karmił swoją pasażerkę różnymi historiami: o psach, o córce, o kłopotach osobistych.

Autostopowiczka uznała, że może jej obawy były przesadzone. Wypiła kolejne kilka łyków kawy. Samochód zbliżał się już do Wrocławia. Pasażerka wysiadła w południowej części miasta. I wtedy się zaczęło. Otumanienie, zaburzenia percepcji, szczękościsk, drżenie, drgawki, okropna suchość w ustach. Na szczęście, była przytomna do tego stopnia, by napisać SMS-a do chłopaka. Ten po nią przyjechał, a gdy dotarli do domu, od razu zadzwonił po karetkę. Tego, jak po nią przyjechali ratownicy, już nie pamięta.

Badania na toksykologii wykazały obecność amfetaminy, metamfetaminy i MDMA. Dziewczyna nigdy wcześniej nie próbowała takich substancji. Dochodziła do siebie przez trzy doby. Autostopowiczka sprawę zgłosiła policji.