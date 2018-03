Będą: wielki kiermasz rękodzieła, zajęcia i teatrzyk dla dzieci oraz darmowe warsztaty. Dziewiąta edycja Ręki Dzieła Fest w Kinie Nowe Horyzonty zapowiada się bardzo kolorowo.

Fundacja Paliwo Artystyczne, we współpracy z kinem Nowe Horyzonty, ponownie przygotowała niezwykle atrakcyjny program rękodzielniczego święta. Podczas dwóch weekendów (10-11 i 17-18 marca w godz. 12-20) na parterze oraz pierwszym piętrze kina zaprezentuje się około sześćdziesięciu artystów z Wrocławia i okolic. To wspaniała okazja na znalezienie unikatowych prezentów czy pamiątek. Każdy z twórców wykonuje własną, wypracowaną techniką, niespotykaną w masowych sklepach. Podczas kiermaszu można również porozmawiać z artystą, zamówić coś indywidualnego. W ofercie znajdzie się biżuteria, dodatki do domu, ceramika, torby (parter), malarstwo, grafika, rysunek (półpiętro) oraz ubrania i zabawki (I piętro). Nie zabraknie również wielkanocnych akcentów.W pierwszym dniu (10 marca o godz. 15) odbędą się edukacyjne warsztaty plastyczne dla najmłodszych pt. ”Wiosenne Ptaki”. Każde dziecko będzie mogło przygotować kukiełkę wybranego ptaszka, dowiedzieć się o nim podstawowych informacji, a potem udekorować scenografię i pobawić się w miniteatrzyk.Bardzo ważnym punktem imprezy są darmowe warsztaty odbywające się w tygodniu. Od 12 do 16 marca, od godz. 16 na drugim piętrze kina, tym razem uczestnicy zajęć będą szyć zabawki, tworzyć papierowe pompony i rysować obrazy.Codziennie odbywa się ten sam zestaw zajęć:Godz. 16 – obrazy ekspresjonistyczneGodz. 17 – pomponyGodz. 17 – szycie zabawekZapisy na warsztaty odbywają się w pierwszy weekend kiermaszu lub mejlowo (paliwo.artystyczne@gmail.com).Ręki Dzieła Fest to wydarzenie, które na stałe wpisało się już w artystyczny obraz Wrocławia. Realizowane jest pod patronatem Miasta Wrocław, które od pierwszej edycji wspiera ideę pomocy i promocji lokalnych rękodzielników. Z edycji na edycję przybywa coraz więcej utalentowanych wystawców, z darmowych warsztatów korzysta zawsze komplet chętnych, a letnie kiermasze w Przejściu Żelaźniczym cieszą się ogromnym powodzeniem wśród turystów. Pełne edycje wiosenne i zimowe klasycznie odbywają się w kinie Nowe Horyzonty.