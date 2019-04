Kiermasz Ogrodniczy „Pamiętajcie o ogrodach”

Drzewka i krzewy owocowe i ozdobne, byliny, cebule kwiatowe, rośliny rabatowe, wodne, pnącza, krzewy róż, świeże zioła w doniczkach, sukulenty, nawet rośliny owadożerne a to wciąż nie wyczerpuje całej oferty jaką znajdziecie na miejscu.

Wszystko to w wielu odmianach, znanych i lubianych oraz nierzadko zupełnie nowych i kolekcjonerskich - zaoferują producenci, którzy przyjadą specjalnie do Wrocławia z innych regionów kraju. Ponadto narzędzia do prac ogrodowych, a także rękodzieło do domu i ogrodu.

To wszystko w jednym miejscu i czasie – za sprawą Kiermaszu Ogrodniczego „Pamiętajcie o ogrodach”, który 27 i 28 kwietnia impreza po raz drugi zagości na Torze Wyścigów Konnych Partynice, gromadząc kilkudziesięciu wystawców z całej Polski, a w efekcie ogromny wybór roślin, niedostępny nawet w największych centrach ogrodniczych.

Organizatorzy zapraszają w sobotę – 27 kwietnia - w godzinach od 9.00 do 18.00

oraz w niedzielę – 28 kwietnia - w godzinach od 9.00 do 17.00.

Wstęp wolny

To dla ducha, zaś dla ciała - wędliny robione według tradycyjnych, regionalnych receptur w bogatym wyborze, miody z najlepszych pasiek, piwa z minibrowarów, sery z Podhala i z Podlasia, greckie oliwki, przyprawy, obwarzanki i inne smakołyki.

Nie tylko posiadacze ogródków, działek czy większych form zagospodarowania zieleni są mile widziani podczas kiermaszu, bo zieleń ma tę cenną właściwość, że można z nią obcować niemal wszędzie. Kto ma do dyspozycji taras, balkon, a nawet tylko parapet, również znajdzie interesującą propozycję dla swoich zielonych nisz. Rośliny rabatowe, elementy zielonych, wielogatunkowych kompozycji, kwiaty doniczkowe, sukulenty, zioła w doniczkach, to tylko wycinek kiermaszowej oferty, której poszczególni przedstawiciele chętnie znajdą przytulne miejsca w naszych domach, a które z pewnością będzie można wytropić podczas imprezy.

W tegorocznej edycji imprezy swój udział potwierdziło ponad dwa razy więcej ogrodników i przedsiębiorców branży ogrodniczej niż w roku ubiegłym. Zwiększy się więc nie tylko powierzchnia kiermaszowej ekspozycji, ale także jej różnorodność! Większość oferowanych sadzonek, krzewów i drzewek pojawi się w bardziej okazałym wyborze, zadowalając coraz bardziej wymagających miłośników działek, ogródków, balkonów czy domowych kolekcji. Zapowiada się interesująca różnorodność gatunków, odmian, pokrojów, kolorów, zapachów, jakich trudno doświadczyć w innych miejscach oferujących artykuły ogrodnicze. Żadne, największe nawet i najprężniejsze centrum ogrodnicze czy pojedyncze ogrodnictwo, nie jest w stanie zapewnić tak szerokiej oferty, jak zgromadzeni w jednym miejscu i czasie wystawcy imprezy, którzy bardzo często specjalizują się w wąskich dziedzinach produkcji ogrodniczej. Nierzadko przywożą ze sobą kolekcje odmian poszczególnych gatunków.

Nie sposób wymienić tutaj całej oferty kiermaszowych stoisk, jednakże skromnym anonsem czekającej nas zielonej obfitości niech będzie poniższa lista zapowiedzianych gatunków i odmian na poszczególne „grządki”.

Byliny

Piwonie z grupy ITOH – wiele odmian mało jeszcze znanych, wspaniałych mieszańców piwonii drzewiastych i zielnych, np. ‘Unique’, ‘Bartzella’, ‘Cannary Brilliants’, ‘Sonoma Amethyst’, ‘Love Affair’, ‘Anderson’s Kaleidoscope’, ‘White Emperor’, ‘Scarlet Heaven’, ‘Lemon Dream’.

Jedna z najnowszych piwonii zielnych, rzadko dostępna odmiana ‘Green Hallo’.

Propozycje do ogrodów o charakterze naturalistycznym: szałwia omszona ‘Snow Hill’, ożanka, macierzanka ‘Doone Valley’, ciekawy zestaw dzwonków: dzwonek skupiony – odm. ‘Genti Blue’, ’Alba’, dzwonek brzoskwinilistny ‘Takion Blue’,’Takion White’ czy dzwonek wspaniały – odm. ‘Elizabeth’ i niezwykle oryginalny ‘Pinck Octopus’, gipsówka wiechowata ‘Festival’, floks wiechowaty ‘Green Leaf’ i ‘Cleopatra’, krwiściąg ‘Little Angel’, rutewka ‘Tukker Princess’,

łubin trwały ‘Galery’ w mieszance kolorów, pełnik chiński ‘Golden Queen’, mak wschodni ‘Beauty of Livermere’ i ‘Checkers’, rdest himalajski ‘Fat Domino’.

Na skalniaki: lewizja długopłatkowa ‘Little Plum’, słonecznica ‘Suntropics Purple’ i ‘Red’,

Bylinowe rarytasy: rzadko spotykana mukdenia rossi ‘Karasuba’ czy unikatowy pięknokwiat błękitny

Okazałe byliny do dużych ogrodów: rabarbar dłoniasty, odmiana tangucka, rodgersja ‘Chocolate Wings’ ®, rudbekia błyskotliwa ‘Goldsturm’

Dalie (zwane również georginiami, m.in. odmiany: ‘Larry’s Love’, ‘Sagitta’, ‘Swan Lake’, ‘Purple Gem’, ‘Alfred Grill’, ‘Apache’, ‘Fire and Ice’, ‘Golden Scepter’.

Cebulki i kłącza:

Mieczyki - ‘White prosperity’, ‘Tradehorn’, ‘Rose Supreme’, ‘Nathan’, ‘Priscilla’,

amaryllis Belladonna i krynia zwana również amarylisem ogrodowym.

Lilie - w przebogatej ofercie na szczególną uwagę zasługują dwie ekskluzywne, wielokrotnie nagradzane krzyżówki: 'Kushi Maya' i ‘Zeba’.

Poza tym lilie pełne - azjatycka ‘Apricot Fudge’, orientalne: ‘Broken Heart’, ‘My Wedding’, ‘Lilac Cloud’, ‘Magic Star’, krzyżówki orienpet (OT) zwane potocznie liliami drzewiastymi: ‘Exotic Sun’, ‘White Eyes’, ‘Robina’, ‘Candy Club’, ‘Zambezi’, ‘Nymph’, ‘African Lady’.

Lilie azjatyckie: ‘Corsage’, ‘Tiger Babies’, ‘Levi’, ‘Tribal Dance’, ‘Night Rider’, ‘Cogoleto’, ‘Forever Linda’.

Lilie z grupy AOA czyli mieszańce lilii azjatyckich i orientalnych, np.:‘Viva la Vida’, November Rain’, Orientalne: ‘Tiber’, ‘Fenice’, ‘Patagonia’, ‘Tarango’,‘Bamako’, ‘Garden Party’, ‘Lake Carey’, ‘Muscadet’,

Orientalna papuzia – ‘Pink Parrot Cariba’ – lilia o niezwykłej urodzie, gratka dla kolekcjonerów ogrodowych oryginałów.

Lilium Speciosum ‘Rubrum 'Uchida' – lilia botaniczna, inaczej wspaniała – bardzo stara japońska odmiana.

Lilie trąbkowe: ‘Dancing Lady’, ‘Golden Splendor’, ‘Global Harmony’

Lilia Królewska – ‘Regale Album’

Lilia Himalajska nazywana jest również lilią olbrzymią lub lilią sercowatą.

Będzie również sporo egzotyki w postaci cebulek i kłączy: kobra himalajska czyli arizema okazała, takka (kwiat nietoperz, diabelski kwiat), kurkuma, koralowa kropla (bessera), wianecznik Gardnera, agapant, czyli lilia afrykańska, krokosmia ‘Lucifer’, trytomy – np.: ‘Royal Standard’ ‘Red Hot Poker’, ismeny (błonczatki), eucomisy, czyli inaczej lilie ananasowe.

Storczyki ogrodowe: Pleione tongariro, grupa Roskea – idealnie nadająca się do ogrodów naturalistycznych i skalnych: Roscoea beesiana, Roscoea beesiana alba, Roscoea auriculata oraz Bletilla striata i Bletilla striata alba.

Rośliny wodne

Samych lilii wodnych będzie kilkadziesiąt odmian, między innymi: ‘Almock Black’, ‘Sunny Pink’, ‘Wanvisa’, ‘Postlingberg’, ‘Black Princess’, ‘Yellow Sensation’, ‘Yellow Queen’, ‘Rosennynphe’,

Poza tym: grążel żółty, grzybieńczyk wodny, irysy wodne, rośliny pływające: osoka aloesowata, rozetkowata, hiacynt wodny czy rośliny nadbrzeżne – turzyca muskegońska, goździk ‘Pinke’s pink’, strzałka wodna, bobrek trójlistkowy, tulejnik kamczacki, przęstka pospolita, mięta nadwodna

Drzewka i krzewy i ozdobne

Trzmielina Fortune'a o biało i żółto -zielonych liściach, w formie piennej i krzaczastej, brzoza brodawkowata 'Youngii' – niezwykle efektowne drzewko o malowniczo zwieszających się pędach.

Magnolie: ‘Jane’, ‘Judy’, ‘Verbanica’, ‘Pinki’, ‘Heaven Scent’, ‘Georg Henry Kern’, ‘Betty’, ‘Blue Baby’ (o niebieskich kwiatach) oraz magnolie szczepione, o żółtych kwiatach ‘Yellow River’, ‘Elizabeth’ ‘Yellow Bird’.

Cornus florida Urbiniana – botaniczna odmiana derenia kwiecistego - prawdziwy unikat.

Pojawią się iglaki idealne do małych przestrzeni: sosna bośniacka 'Compact Gem', sosna kosodrzewina 'Winter Gold', żywotnik wschodni 'Aurea Nana', świerk czarny 'Machala' oraz różne odmiany sosny szczepionej na pniu.

Azalie - odpowiednio dobrane odmiany pozwolą się cieszyć ich kwiatami od połowy kwietnia do czerwca. Warto zwrócić uwagę na azalie japońskie: ‘Maruscha’, ‘Schneperle’, ‘Kermesina rot’, ‘Rosebut’, ‘Blue tit’, ‘Koningstein’, azalia tępolistna (Obtusum), azalia kiusiańska 'Albiflorum'.

Będą również azalie wielkokwiatowe: ‘Soir de Paris’, ‘Chanel’, ‘Canons Double’, ‘Glowing Embers’.

Rododendrony: ‘Azurro’, ‘Ann Lindsey’, ‘Brazilia’, ‘Amaretto’, ‘Brigitte’, ‘Cheer’, ‘Cunnigham's white’, ‘Calsap’, ‘Catawbiense Boursault’, ‘Gerdendirector Rieger’.

Pierisy: ‘Debutante’, ‘Moutein Fire’, ‘Litle Heart’.

Pięknotka Bondinera ‘Profusion’.

Szczepione na pniu pigwowce – przepiękny biały ‘Youkigoten’ i czerwony ‘Clementine’

Irgi szczepione na pniu.

Będą też takie unikatowe krzewy, jak: enkiant dzwonkowaty ‘Red Bells’, indygowiec Kiryłowa, itea wirginijska ‘Henry’s Garnet’, kielichowiec ‘Venus’, zimokwiat wczesny, orszelina olcholistna ‘Pink Spire’, ‘Rubry Spire’ i ‘Hummingsbird’.



Świeże zioła w doniczkach: bazylia drobnolistna, grecka, czerwonolistna, ‘Magic’ zielona i czerwona, bazylia cytrynowa czy cynamonowa. Mięty: pieprzowa, pomarańczowa, bananowa,

truskawkowa, cytrynowa, jagodowa ‘Creme’, ‘Multimentha’, ananasowa, marokańska, górska, ‘Mexikana’, jabłkowa, czekoladowa, imbirowa, szwajcarska, Crispa, kędzierzawa, pstra.

Poza tym różne odmiany szałwii, tymianku, oregano, a także cząber, estragon, kolendra, kocimiętka, kozłek lekarski, melisa, hyzop… i inne rzadko spotykane w sprzedaży gatunki i odmiany.

Sukulenty i kaktusy - w przebogatej ofercie warto zwrócić uwagę na lecznicze odmiany żyworódki i aloesu. Będą nowości z rodziny kalanchoe i gruboszy a także ciekawe i urodziwe aporokaktusy i epiphyllum.

Rośliny owadożerne: muchołówki, kapturnice, rosiczki i dzbaneczniki.

Drzewka owocowe

Jabłonie – m.in.: ‘Ananas Bierżeniecki’, ‘Papierówka Czerwona’, ‘Oliwka Żółta’, ‘Smalcówka’, ‘Antonówka Śmietankowa’ i ‘Zwykła’, ‘Koksa Pomarańczowa’, ‘Kosztela’, ‘Kronselka’, ‘Lobo’, ‘Malinówka Oberlandzka’, ‘Reneta Landsberska’, ‘Spartan’, ‘Cesarz Wilhelm’, ‘Złota i Szara Reneta’, ‘Golden Delicious’, ‘Gloster’, ‘Ligol’, ‘Rajka’, ‘Red Boskop’, ‘Rubinola’, ‘Szampion’, ‘Grafsztynek’.

Grusze, np. ‘Lipcówka Kolorowa’, ‘Faworytka’, ‘Bonkreta Wiliamsa’, ‘Carola’, ‘Konferencja’, ‘Komisówka’, ‘General Leclerc’, Bergamotka’, ‘Lukasówka’.

Grusze azjatyckie: ‘Nashi’, ‘Hosui’, ‘Kumoi’, ‘Nijisseiki’, ‘Shineseiki’, ‘Chojuro’

Pigwa: formy pienne - gruszkowa i jabłkowa w odmianach oraz formy naturalne – gruszkowa, gruszkowa ‘Bereczki’, gruszkowa ‘Vranja’, jabłkowa, jabłkowa ‘Lescovac’, ‘Kasenko’

Wiśnie: ‘Debreceni z Botermo’, ‘Northstar’, ‘Sabina’, ‘Szklanka Polska’ (‘Ludwika Wczesna), ‘Groniasta’, ‘Kelleris’, ‘Nana’, ‘Lucyna’, ‘Nefris’, ‘Pandy’, ‘Łutówka’

Czereśnie: ‘Burlat’, ‘Rivan’, ‘Sylwia’, ‘Van’, ‘Hedelfińska’, ‘Lapins’, ‘Rainer’ (żółto-czerwona), ‘Summit’, ‘Techlovan®’, ‘Vanda®’, ‘Vega’ (żółto-czerwona), ‘Buttnera Czerwona’, ‘Czarna Późna’, ‘Kordia’, ‘Sam’, ‘Regina’, ‘Staccato’, ‘Sznajdera Późna’

Czereśnio-wiśnia (czerecha): ‘Hortensja’, ‘Turgieniewska’

Brzoskwinie: ‘Harbinger’, ‘Harnaś’, ‘Royalvee’,‘Harrow Beauty’, ‘Inka’, ‘Redhaven’, ‘Reliance’, ‘Saturn’ (płaskie owoce), ‘Siewka Rakoniewicka’

Nektaryny: ‘Flateryna’ (płaskie owoce), ‘Harco’, ‘Durbin’, ‘Hardired’,‘Fantasia’, ‘Flavortop’

Śliwy: ‘Brzoskwiniowa’, ‘Silvia’, ‘Cacanska Lepotica®’, ‘Herman’, ‘Opal’, ‘Królowa Wiktoria’, ‘Amers’, ‘Valjevka’, ‘Cacanska Najbolia®’, ‘Empress’, ‘Jubileum’, ‘Mirabelka z Nancy’, ‘Żółta Afaska’, ‘Promis’, ‘Renkloda Athlanta’, ‘Renkloda Ulena’, ‘Węgierka Dąbrowicka’, ‘President’, ‘Węgierka Zwykła’.

Śliwa japońska: ‘Kometa’, ‘Skoropłodnaja’, ‘Shiro’, ‘Santa Rosa’

Morela: ‘Karola’, ‘Early orange’, ‘Harcot’, ‘Goldrich’, ‘Wczesna z Morden’, ‘Bergeron’, ‘Hargrand’, ‘Luizeta’, ‘Moorpark’, ‘Somo’, ‘Sirena’

Śliwomorele

Orzech Włoski ‘Jacek’

Krzewy owocowe