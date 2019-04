Kiermasz Ogrodniczy „Pamiętajcie o ogrodach”

Wszystko to w wielu odmianach, znanych i lubianych oraz nierzadko zupełnie nowych i kolekcjonerskich - zaoferują producenci, którzy przyjadą specjalnie do Wrocławia z innych regionów kraju. Ponadto narzędzia do prac ogrodowych, a także rękodzieło do domu i ogrodu. To dla ducha, zaś dla ciała - wędliny robione według tradycyjnych, regionalnych receptur w bogatym wyborze, miody z najlepszych pasiek, piwa z minibrowarów, sery z Podhala i z Podlasia, greckie oliwki, przyprawy, obwarzanki i inne smakołyki.

To wszystko w jednym miejscu i czasie – za sprawą Kiermaszu Ogrodniczego „Pamiętajcie o ogrodach”, który 27 i 28 kwietnia impreza po raz drugi zagości na Torze Wyścigów Konnych Partynice, gromadząc kilkudziesięciu wystawców z całej Polski, a w efekcie ogromny wybór roślin, niedostępny nawet w największych centrach ogrodniczych.

Organizatorzy zapraszają w sobotę – 27 kwietnia - w godzinach od 9.00 do 18.00

oraz w niedzielę – 28 kwietnia - w godzinach od 9.00 do 17.00.

Wstęp wolny

W tegorocznej edycji imprezy swój udział potwierdziło ponad dwa razy więcej ogrodników i przedsiębiorców branży ogrodniczej niż w roku ubiegłym. Zwiększy się więc nie tylko powierzchnia kiermaszowej ekspozycji, ale także jej różnorodność! Większość oferowanych sadzonek, krzewów i drzewek pojawi się w bardziej okazałym wyborze, zadowalając coraz bardziej wymagających miłośników działek, ogródków, balkonów czy domowych kolekcji. Zapowiada się interesująca różnorodność gatunków, odmian, pokrojów, kolorów, zapachów, jakich trudno doświadczyć w innych miejscach oferujących artykuły ogrodnicze. Żadne, największe nawet i najprężniejsze centrum ogrodnicze czy pojedyncze ogrodnictwo, nie jest w stanie zapewnić tak szerokiej oferty, jak zgromadzeni w jednym miejscu i czasie wystawcy imprezy, którzy bardzo często specjalizują się w wąskich dziedzinach produkcji ogrodniczej. Nierzadko przywożą ze sobą kolekcje odmian poszczególnych gatunków. Często są to unikatowe egzemplarze roślin satysfakcjonujące doświadczonych, najbardziej wymagających domowych ogrodników. Ale i początkujący lub poświęcający swoim uprawom mniej czasu amatorzy, znajdują poszukiwane przez siebie, wymarzone osobniki, z którymi szybko się zaprzyjaźniają. To podczas kiermaszu, kupując, można przy okazji poznać od sprzedawcy tajemnice związane z uprawą, prowadzeniem, pielęgnacją konkretnej roślinki. Nikt inny nie opowie o niej z takim znawstwem i czułością, jak ogrodnik - osoba znająca swoje małe arcydziełka od nasionka czy siewki. Warto z takim fachowcami rozmawiać, pytać ich, pochwalić się swoimi osiągnięciami.

Poniżej jedynie niewielka część oferty, jaką znajdziemy w trakcie Kiermaszu:

Byliny

_Piwonie z grupy ITOH_– wiele odmian mało jeszcze znanych, wspaniałych mieszańców piwonii drzewiastych i zielnych, np. ‘Unique’, ‘Bartzella’, ‘Cannary Brilliants’, ‘Sonoma Amethyst’, ‘Love Affair’, ‘Anderson’s Kaleidoscope’, ‘White Emperor’, ‘Scarlet Heaven’, ‘Lemon Dream’.

Jedna z najnowszych piwonii zielnych, rzadko dostępna odmiana ‘Green Hallo’.

Propozycje do ogrodów o charakterze naturalistycznym: szałwia omszona ‘Snow Hill’, ożanka, macierzanka ‘Doone Valley’, ciekawy zestaw dzwonków: dzwonek skupiony – odm. ‘Genti Blue’, ’Alba’, dzwonek brzoskwinilistny ‘Takion Blue’,’Takion White’ czy dzwonek wspaniały – odm. ‘Elizabeth’ i niezwykle oryginalny ‘Pinck Octopus’, gipsówka wiechowata ‘Festival’, floks wiechowaty ‘Green Leaf’ i ‘Cleopatra’, krwiściąg ‘Little Angel’, rutewka ‘Tukker Princess’,

łubin trwały ‘Galery’ w mieszance kolorów, pełnik chiński ‘Golden Queen’, mak wschodni ‘Beauty of Livermere’ i ‘Checkers’, rdest himalajski ‘Fat Domino’.

Na skalniaki: lewizja długopłatkowa ‘Little Plum’, słonecznica ‘Suntropics Purple’ i ‘Red’,

Bylinowe rarytasy: rzadko spotykana mukdenia rossi ‘Karasuba’ czy unikatowy pięknokwiat błękitny

Okazałe byliny do dużych ogrodów: rabarbar dłoniasty, odmiana tangucka, rodgersja ‘Chocolate Wings’ ®, rudbekia błyskotliwa ‘Goldsturm’

Dalie (zwane również georginiami, m.in. odmiany: ‘Larry’s Love’, ‘Sagitta’, ‘Swan Lake’, ‘Purple Gem’, ‘Alfred Grill’, ‘Apache’, ‘Fire and Ice’, ‘Golden Scepter’.

Cebulki i kłącza:

Mieczyki - ‘White prosperity’, ‘Tradehorn’, ‘Rose Supreme’, ‘Nathan’, ‘Priscilla’,

amaryllis Belladonna i krynia zwana również amarylisem ogrodowym.

Lilie - w przebogatej ofercie na szczególną uwagę zasługują dwie ekskluzywne, wielokrotnie nagradzane krzyżówki: 'Kushi Maya' i ‘Zeba’.

Poza tym lilie pełne - azjatycka ‘Apricot Fudge’, orientalne: ‘Broken Heart’, ‘My Wedding’, ‘Lilac Cloud’, ‘Magic Star’, krzyżówki orienpet (OT) zwane potocznie liliami drzewiastymi: ‘Exotic Sun’, ‘White Eyes’, ‘Robina’, ‘Candy Club’, ‘Zambezi’, ‘Nymph’, ‘African Lady’.

Lilie azjatyckie: ‘Corsage’, ‘Tiger Babies’, ‘Levi’, ‘Tribal Dance’, ‘Night Rider’, ‘Cogoleto’, ‘Forever Linda’.

Lilie z grupy AOA czyli mieszańce lilii azjatyckich i orientalnych, np.:‘Viva la Vida’, November Rain’, Orientalne: ‘Tiber’, ‘Fenice’, ‘Patagonia’, ‘Tarango’,‘Bamako’, ‘Garden Party’, ‘Lake Carey’, ‘Muscadet’,

Orientalna papuzia – ‘Pink Parrot Cariba’ – lilia o niezwykłej urodzie, gratka dla kolekcjonerów ogrodowych oryginałów.

Lilium Speciosum ‘Rubrum 'Uchida' – lilia botaniczna, inaczej wspaniała – bardzo stara japońska odmiana.

Lilie trąbkowe: ‘Dancing Lady’, ‘Golden Splendor’, ‘Global Harmony’

Lilia Królewska – ‘Regale Album’

Lilia Himalajska nazywana jest również lilią olbrzymią lub lilią sercowatą.

Będzie również sporo egzotyki w postaci cebulek i kłączy: kobra himalajska czyli arizema okazała, takka (kwiat nietoperz, diabelski kwiat), kurkuma, koralowa kropla (bessera), wianecznik Gardnera, agapant, czyli lilia afrykańska, krokosmia ‘Lucifer’, trytomy – np.: ‘Royal Standard’ ‘Red Hot Poker’, ismeny (błonczatki), eucomisy, czyli inaczej lilie ananasowe.

Storczyki ogrodowe: Pleione tongariro, grupa Roskea – idealnie nadająca się do ogrodów naturalistycznych i skalnych: Roscoea beesiana, Roscoea beesiana alba, Roscoea auriculata oraz Bletilla striata i Bletilla striata alba.

Rośliny wodne