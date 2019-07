Kiedy powstanie trasa rowerowa Blue Velo: z Wrocławia aż do Świnoujścia? Przeczytaj szczegóły

- Średnie i długie trasy rowerowe są produktem deficytowym i bardzo pożądanym. Okazuje się, że tego typu szlaki przyciągają majętnych turystów. Wynika to z faktu, że jadąc rowerem nie wszystko jesteśmy w stanie ze sobą zabrać, więc więcej musimy kupować po drodze. Podobna trasa wzdłuż Odry biegnie po niemieckiej stronie granicy. U nas jednak się kończy i nie można jechać swobodnie dalej. Dla rowerowych turystów też bardzo ważna jest jakość samych szlaków. Muszą być one wykonane na najwyższym europejskim poziomie. Wszystkie prezentacje, jakie widziałem, pokazują, ile zostało wydane, a ile te trasy zarabiają. To nie jest fanaberia, tylko rzeczywista inwestycja - tłumaczy Cezary Grochowski.

Podobnego zdania jest także Daniel Chojnacki, wrocławski oficer rowerowy.

- Blue Velo jest bardzo potrzebna. Zalet wdrożenia takiego produktu jest cały szereg. Przede wszystkim to rozwój regionu - rozwój bazy noclegowej, gastronomicznej oraz innych usług towarzyszących (oferty wycieczek, wypożyczlanie rowerów, etc.). To skuteczna zachęta od odwiedzenia naszego regionu, również dla turystów z zagranicy. Wystarczy uzmysłowić sobie, że np. 2 mln niemieckich turystów spędza ok. 2 tygodnie na rowerowych wyjazdach w trakcie wakacji i dobry produkt długodystansowej trasy turystycznej może skierować ich do Polski nad Odrę. Analizy finansowe spowodowały np. że we Francji masowo powstają długodystansowe trasy rowerowe bo przy relatywnie nie wysokich kosztach inwestycyjnych w bardzo szybkim tempie przynoszą istotne zyski. Taka, dobrze wybudowana, asfaltowa trasa to też impuls do rozwoju innych form aktywności jak chociażby rolek, deskorolek, hulajnog, etc. Doświadczenia pokazują, że ruch turystyczny może stanowić istotny czynnik ekonomicznego rozwoju regionu przy jednoczesnym obniżeniu negatywnego wpływu na środowisko. Dodatkowo to oczywista zachęta dla mieszkańców do codziennej dawki ruchu zalecanej przez WHO - mówi Chojnacki.