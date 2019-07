Kiedy pojedziemy tramwajem na Nowy Dwór? Jest druga umowa. Szczegóły inwestycji

Nowa trasa będzie zaczynała się na pl. Orląt Lwowskich – tramwaj wjedzie tu z Podwala lub z ul. Piłsudskiego i będzie jechał w stronę Braniborskiej. Za Dworcem Świdnickim trasa będzie wiodła pomiędzy ul. Robotniczą i przedłużeniem pl. Orląt Lwowskich w kierunku Dworca Dolnośląsko-Marchijskiego. Następnie tramwaj pojedzie z tyłu Domaru i Lidla wzdłuż ul. Robotniczej do wiaduktu.

Pierwsza z podpisanych umów dotyczy odcinka od pl. Orląt Lwowskich do ul. Smoleckiej.

Ten etap obejmie fragment trasy od wiaduktu nad ul. Smolecką do kolejnego wiaduktu nad torami PKP wraz z fragmentem ul. Wagonowej. Prace będą prowadzone na odcinku mierzącym 1500 m i będą kosztowały ponad 30 mln zł.

Prace w okolicy Dworca Świebodzkiego mogą rozpocząć się w najbliższych tygodniach.

Cała trasa ma biec jeszcze przez skrzyżowanie ul. Strzegomskiej i Rogowskiej do pętli koło dworca PKP Wrocław Nowy Dwór. Pierwotnie miasto informowało, że cała inwestycja ma zakończyć się do końca 2020 r. Teraz, po fiasku kolejnych przetargów, urzędnicy podają rok 2021 jako termin wykonania odcinka do ul. Wagonowej.

Przypomnijmy, że całe zadanie zostało podzielone na 22 etapy i na każdy z nich miasto musi znaleźć wykonawców. Dotychczas większość przetargów została unieważnionych, a jedynie na 7 etapów wyłoniono firmy budowlane. Przyczyną unieważniania postępowań było albo niedoszacowanie kosztów, albo brak ofert.