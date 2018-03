Holenderska grupa Kensington wraca na dwa koncerty do Polski – już w kwietniu wystąpi w Warszawie i we Wrocławiu! 15 kwietnia 2018, godz. 20:00, Centrum Koncertowe A2, ul. Góralska 5, Wrocław

Kensington w 2016 roku wydali album „Control", który jest ich najbardziej ambitnym oraz osobistym albumem. To następca wydanej w 2014 roku płyty „Rivals", dwukrotnie pokrytej platyną. Dzięki „Rivals" zespół trafił do klubów i na festiwale w całej Europie, budując sobie przy tym dużą rzeszę fanów. Zespół wystąpił na największych europejskich festiwalach, takich jak Sziget, EXIT, Frequency, Gurten, Life Festival, Werchter, Lowlands czy Pinkpop.W lutym i marcu 2017 roku, zespół odbył dużą trasę koncertową po Europie, występując w Niemczech, Belgii, Austrii, Szwajcarii, Czechach czy w Polsce, grając w salach na 7 tysięcy ludzi. Pod koniec roku wyprzedali 5 koncertów z rzędu w Amsterdamie.Aby nagrać swoją 4 płytę, Kensington przenieśli się do Rzymu. W Forum Music Village pracowali z producentem Michael'em Beinhorn'em. „Control" opiera się na skrajnościach – znajdziemy tam ciche i spokojne „Storms", ale także rockowe „St. Helena". „Chcieliśmy stworzyć płytę, która wywoła silne reakcje. Zajrzeliśmy głębiej w nas, by odsłonić schowane warstwy i znaleźć wszystkie skrajne krawędzie w naszym muzycznym DNA" mówią muzycy. Bilety w cenie: 79 zł (I pula), 99 zł (II pula)