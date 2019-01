Kazio Sponge Talk Show, czyli Wrocławski Teatr Lalek dla... dorosłych. Już w ten weekend [ZDJĘCIA]

KAZIO SPONGE TALK SHOW to serial kabaretowy dla dorosłych w konwencji programu telewizyjnego. Każdego miesiąca widzowie zobaczą zupełnie nowy odcinek, którego głównym bohaterem będzie Wrocław - miasto, w którym Kazio żyje od urodzenia, któremu się przygląda i które go inspiruje. Tematy społeczne, polityka, sport, biznes i ekonomia, kultura, kulinaria, psychoporady, pogoda, horoskop, koncert życzeń, bloki reklamowe, teleturniej, co miesiąc nowi goście – tylko Kazio wie, co wydarzy się w trakcie wieczoru.Dwoje aktorów, jedna lalka, muzyka na żywo. Improwizacja bez cenzury. Jazda bez trzymanki.

Odcinek 2: MEMENTO MORI

27 i 28.10.2018 | 19:00

POMYSŁ, SCENARIUSZ I SCENOGRAFIA Anna Makowska-Kowalczyk, Grzegorz Mazoń

MUZYKA Grzegorz Mazoń

TEKSTY PIOSENEK Anna Makowska-Kowalczyk

OBSADA

Kazio Sponge

Anna Makowska-Kowalczyk

Grzegorz Mazoń

Bilety: po 40 złotych

Spektakl powstał w ramach WTL CHILD-FREE WTL

- Wpaść do Wrocławskiego Teatru Lalek wieczorem, bez dzieci, żeby obejrzeć spektakl dla dorosłych - czy to dobry pomysł? Czy jesteśmy gotowi przełamać wciąż żywy stereotyp, według którego teatry lalek są przeznaczone głównie dla najmłodszych?

W WTL od kilku lat staramy się walczyć z tym przekonaniem. Tworzymy spektakle, które dorosły widz ogląda z nie mniejszą ekscytacją niż siedzące obok dziecko. Idea grania wieczorami dla dorosłej widowni jest z naszego punktu widzenia naturalną kontynuacją obecnej linii artystycznej WTL, a jednocześnie ukłonem w stronę legendy Małej Sceny dla Dorosłych, stworzonej przed laty przez wieloletniego dyrektora teatru, Wiesława Hejnę - informują twórcy. - W przyszłości w ramach projektu WTL CHILD-FREE planujemy wystawiać przynajmniej jedną nową premierę w sezonie, zapraszając do współpracy zespoły twórców złożone z artystów WTL oraz czołowych dramaturgów i reżyserów z Polski i zagranicy - dodają.