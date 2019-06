Karpacz – atrakcje miasta i okolicy oraz oferta noclegowa

Popularność wyjazdów w polskie góry nie malej – z roku na rok coraz więcej turystów decyduje się właśnie na taki kierunek podróży, nie tylko w wakacje, ale również w długie weekendy czy urlopy w innych terminach. To oczywiście również popularne kierunki wyjazdu na sylwestra czy święta. Wiele osób jednak powoli rezygnuje z tych najbardziej popularnych do tej pory górskich miejscowości turystycznych.

Wynika to z prostego faktu, że coraz bardziej stawiają one na klienta masowego. Dobry przykładem stają się tutaj Zakopane i słynne Krupówki, które idealnie przedstawiają to, jak niektóre miejsca potrafią zostać skomercjalizowane. Dodatkowo, ceny w najbardziej popularnych miejscach potrafią być astronomiczne! W niektórych przypadkach bardziej opłaca zdecydować się nawet na egzotyczne wakacje, niż… właśnie spędzenie świąt i sylwestra w Zakopanem. Warto tutaj również wspomnieć o tym, że te najbardziej atrakcyjne, również cenowo, miejsca rezerwowane są z nawet rocznym wyprzedzeniem, więc spotkanie atrakcyjnej oferty czasem jest niemal niemożliwe. Z tego właśnie powodu turyści coraz licznej zaczynają odwiedzać Karpacz – i to o nim, o jego atrakcjach oraz proponowanym przez nas noclegu chcielibyśmy Wam dzisiaj opowiedzieć.

Co przyciąga do Karpacza?

Atrakcji w samym mieście i jego okolicach jest naprawdę wiele, jednak skupmy się na samym początku na tych, na którym najbardziej zależy fanom górskich wędrówek. Oczywiście do ich dyspozycji pozostaje Śnieżka – nie jest ona tak wysoka i wymagająca, jak niektóre tatrzańskie szczyty, jednak jej wysokość – 1602 m.n.p.m. - też potrafi zrobić wrażenie. Dodatkowo, na szczycie czeka na nas niespodzianka – jest to nieużytkowane już obecnie schronisko po czeskiej stronie szczytu. Obecnie jest jednak wykorzystywane jako punkt widokowy, widać z niego dokładnie całą okolicę, która naprawdę potrafić zrobić wrażenie, zwłaszcza, jeżeli trafimy na piękną pogodę, gdzie widoczność będzie naprawdę daleka.

Jeżeli chcemy odwiedzić więcej pięknych miejsc, warto zdecydować się na odwiedzenie Kotła Małego stawu – zdaniem wielu turystów, ale również lokalnych mieszkańców, to najpiękniejsze miejsce w tych okolicach. Warto sprawdzić, czy mają oni rację!

Jeżeli interesują nas miejsca nietypowe i niestandardowe – warto opuścić na chwilę sam Karpacz i ruszyć w kierunku Kowar. To miejsce, w którym w czasach PRLu wydobywany był uran. Miał on zostać wykorzystany do budowy pierwszej radzieckiej bomby atomowej, co samo w sobie robi wrażenie na naprawdę wielu turystach! Obecnie sztolnie można zwiedzać, co na pewno będzie sporą akacją, zwłaszcza dla młodszych turystów.

W niedalekiej od Karpacza miejscowości, Ściegny, znajduje się również Western City – to idealna atrakcja dla najmłodszych, którzy upodobali sobie zabawę w Dziki Zachód. Na miejscu czeka na nie ogrom atrakcji, które na pewno przypadną im do gustu. Ceny są naprawdę atrakcyjne, przykładowo za kwotę 25 zł możemy nabyć karnet dla dzieci, w którego skład wchodzą jazda konna, przejazd kolejką, indiańska strzelnica, rzut włócznią oraz podkową czy w końcu wejście na „Pal Męczarni”. Więcej o ofercie Western City można oczywiście dowiedzieć się na ich stronie internetowej.

W samym Karpaczu natomiast zdecydowanie warto (chociaż wielu uważa to za opcję absolutnie obowiązkową!) odwiedzić świątynię Wang. Jest to budowla, która powstała w Norwegii, w wieku XII. Cóż więc robi ona obecnie w Karpaczu? Został sprowadzona do naszego kraju przez jednego z lokalnych możnowładców w wieku XIX. Co ważne, wiele elementów, z których obecnie się składa, to elementy marginalne! Świątynia prezentuje się naprawdę niesamowicie, dodatkowo chyba w żadnym innym miejscu w Polsce nie mamy okazji, by podziwiać dwunastowieczne norweskie budowle – z tego właśnie powodu do zobaczenia świątyni Wang jak najbardziej zachęcamy, wtórując tym samym za licznymi turystami oraz lokalnymi mieszkańcami.

Wybór odpowiedniego noclegu w Karpaczu

Gdy już zdecydujemy się na to, że to właśnie Karpacz będzie celem naszej podróży i miejscem, gdzie będziemy chcieli albo odpocząć, albo intensywnie zwiedzać i korzystać z lokalnych atrakcji, niezbędną decyzją jest zdecydowanie się na dobry nocleg. Musi być on komfortowy, dobrze zlokalizowany, często wskazane są też dodatkowe udogodnienia dla gości. Naszym zdaniem dobrym wyborem na pewno okaże się lokalny Pensjonat Leśny Dwór.

Jest on doskonale zlokalizowany – dzięki temu droga zarówno do centrum miasta, jak i na górskie szlaki, jest tuż nieopodal! Dodatkowo, na gości pensjonatu będą czekać dodatkowe atrakcje, takie jak m.in. sauna czy nawet sala kinowa przeznaczona tylko dla nocujących w pensjonacie. Na miejscu znajduje się również restauracja Mamma Mia, której kuchnię doceniają liczni turyści.

Oczywiście do dyspozycji gości zostaje oddanych aż kilkadziesiąt pokoi, standardowych lub w opcji Komfort, dodatkowo dostępne są również pokoje rodzinne, które wyróżniają się m.in. tym, że są wyposażone w lodówki. Sam pensjonat położony jest w pięknej okolicy, oferuje znakomite widoki, sam tez jest nowoczesny, lecz klimatem nawiązuje do swojej historii i samego regionu. Do dyspozycji gości oddany zostaje również szybki internet, mogą oni również liczyć na osobne łazienki przy każdym z pokoi. W samych pokojach znajdują się również telewizory z dostępem do wielu kanałów.

Pensjonat Leśny Dwór to najstarszy taki obiekt w całym Karpaczu, dzięki czemu trafiamy do miejsca klimatycznego, z tradycją, ale równocześnie stawiającego na olbrzymi komfort swoich gości. Aby dowiedzieć się więcej o ofercie pensjonatu, zachęcamy oczywiście do odwiedzenia jego trony internetowej, która znajduje się pod adresem http://www.lesnydwor.karpacz.pl/o-nas. Gwarantujemy, że zdecydowanie się zarówno na sam Karpacz, jak i na proponowany przez nas pensjonat będzie znakomitą decyzją!