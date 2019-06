Karmić piersią w miejscach publicznych, czy nie? Co o tym sądzicie?

Wiedzą, że polskie prawo nie zabrania karmienia w restauracjach czy też centrach handlowych lub komunikacji miejskiej, nie wstydzą się nakarmić swoje dziecko w miejscu publicznym, a wręcz stało się to bardzo normalną i naturalną formą. Przedsiębiorcy i właściciele restauracji czy jakichkolwiek obiektów publicznych, którzy wywierają presję na matce karmiącej, aby zmieniła miejsce bądź opuściła dany lokal, działają bezprawnie. Kobieta karmiąca ma prawo w tym momencie odmówić, zostać w tym miejscu, w którym przebywa i dochodzić odszkodowania od właściciela danego miejsca. Nadal dziwi nas takie zachowanie, dlaczego ludzi to odstręcza, odpycha, budzi zdziwienie lub zgorszenie, skoro najprawdopodobniej większość z nas była karmiona piersią, ma rodzinę, posiada dziecko lub ktoś z grona naszych znajomych, przyjaciół i kolegów z pracy przerabiał ten temat. Często przekonujemy się o tym, jak sami zostajemy rodzicami.

Jak karmić w miejscach publicznych

Noworodki muszą być przystawiane do piersi bardzo często, nawet co godzinę czy też 30 minut. Gdy nadejdzie czas karmienia mama musi nakarmić swojego malucha i wtedy nie powinna się krępować, kobiety karmiące w miejscach publicznych nie robią tego specjalnie czy też ostentacyjnie. Każda mama jest odpowiednio przygotowana do karmienia, ma ubrany specjalny biustonosz do karmienia piersią, czy też rozpinaną bluzkę. Często mamy okrywają pierś np. pieluchą lub apaszką. Każda z nas ma prawo czuć się godnie, zjeść w normalnych warunkach jak inni i nakarmić swojego brzdąca w wygodnym miejscu, a nie w toalecie, jak proponują niektóre restauracje, aby uniknąć „problemu”.

Warto również, zanim zdecydujemy się na wyjście z dzieckiem, sprawdzić listę miejsc, które sprzyjają karmieniu piersią i są odpowiednio do tego przygotowane. Coraz częściej w centrach handlowych i restauracjach znajdują się zaciszne miejsca, które zapewnią komfortową atmosferę zarówno dla mamy jak i maluszka.

Pamiętaj

Niestety, w Polsce karmienie piersią w miejscach publicznych nie jest problemem prawnym lecz tylko społecznym i należy z tym walczyć. Mamy karmiące - róbcie swoje, to Wy najlepiej czujecie, co jest dobre dla waszych maluchów i pamiętajcie, że mleko mamy ma największą MOC!