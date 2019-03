Karetka rozbiła pięć aut we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Wypadek karetki przy wieży ciśnień we Wrocławiu. na al. Wiśniowej prywatny ambulans wiózł pacjenta w kierunku ul. Hallera. Kierowca prawdopodobnie zasłabł. W efekcie otarł się o dwa samochody, a następnie uderzył w tył auta stojącego na jego pasie. To z kolei sprawiło, że jeszcze auta stojące w korku uderzały o siebie. Zniszczonych jest pięć pojazdów. Do szpitala trafił pacjent i kierowca karetki.