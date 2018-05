Po męczącym tygodniu najlepiej wypoczniecie na imprezie karaoke.

To będzie pierwsze karaoke we Wrocławiu z soulem, funkiem i hip-hopem w roli głównej! Przeboje, od których nucenia nie możecie się powstrzymać, możecie teraz zaśpiewać w Soul Train Klubokawiarnia w towarzystwie znajomych. Chodźcie na wyjątkowe karaoke m.in. z Boyz II Men, Notoriousem BIG i Beyonce! Tych, którzy nie mają ochoty na występ, zapraszamy do posłuchania osób śpiewających, specjalne muzyczne drinki, promocyjne soboty Soul Train, do naszego ogródka i afterparty w soulowym i funkowym klimacie.Po karaoke za konsolą zadebiutuje DJ Kaoz. Jak zwykle będzie też otwarty nasz letni ogródek.21-23 – Soul/funk/hip hop karaoke23-01.00 – DJ Kaoz (soul/funk/pokrewne)Impreza zacznie się w piątek, 25 maja o godzinie 21 w Soul Train Klubokawiarnia, ul. Bogusławskiego 27. Wstęp wolny.