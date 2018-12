Kandydaci nie posprzątali po sobie. Straż miejska grozi im karami

Przedstawicielom siedmiu komitetów wyborczych grożą mandaty za to, że nie usunęli z miasta wyborczych plakatów. Jeśli nie zechcą samo tego zrobić to oprócz grzywny będą musieli zwrócić miastu koszty usunięcia ich plakatów. Straż Miejska wysłała do zainteresowanych stosowne wezwania.