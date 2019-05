Kamienice na Przedmieściu Oławskim trafią na sprzedaż. Udało się je uratować przed wyburzeniem

Miasto szykuje do sprzedaży kompleks zabudowań przy ul. Pułaskiego i Małachowskiego. Obecnie trwają procedury, m.in. wykonywany jest podział geodezyjny działek. Do sprzedaży trafią kamienice przy ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 69-81, 73a, 73b, 75a, 77a i ul. Stanisława Małachowskiego 24. Budynki stoją na działce o powierzchni prawie 8000 mkw. Do sprzedaży mogą trafić w tym roku.

Te zabudowania były przeznaczone do wyburzenia, ale zostały uratowane dzięki działaniom miejskich aktywistów. Miasto zrezygnowało z budowy arterii komunikacyjnej - ulica Pułaskiego byłaby fragmentem Śródmiejskiej Trasy Południowej łączącej pl. Społeczny i pl. Strzegomski – i zmieniło w 2017 r. plan zagospodarowania przestrzennego dla tej części Przedmieścia Oławskiego. Czytaj także:Ambitne założenia i brak chętnego na remont mostów Pomorskich Kamienice zostały wpisane do rejestru zabytków, a szczególnie chronione są ich gabaryty, dachy, forma architektoniczna, elewacje frontowe, kształt okien. Jednocześnie miejscowy plan dopuszcza scalanie i podział nieruchomości, ale powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2 mkw., a szerokość jej frontu nie może być mniejsza niż 2 m. Przyszły nabywca będzie mógł w kamienicach zrobić mieszkania, a na niższych kondygnacjach plan przewiduje usługi – edukacyjne, kulturalne, gastronomiczne, medyczne itp. Czytaj także:W płomieniach stanął salon Mercedesa koło Korony Zobacz też:

