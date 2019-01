Napad na bank Millennium we Wrocławiu. Szukają napastników

Jarosław Jakubczak

Do napadu na bank Millennium we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej doszło ok. godz. 10.00. Do placówki wbiegło dwóch mężczyzn, sterroryzowali pracowników przedmiotem wyglądającym, jak broń palna, ukradli pieniądze i uciekli. Ich akcent sugerował, że mogli być to Ukraińcy. Nie wiadom...