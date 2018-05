Świętujcie z nami, przygotowaliśmy dla Was masę atrakcji:✔ 12:00 VERTYKALNA - POKAZ AKROBATYKI POWIETRZNEJPodopieczne Gosi Bąk zaprezentują nam swoje umiejętności, a wierzcie nam, dziewczyny są oszałamiające zarówno na szarfach jak i na obręczach. 👌✔ 13:00-16:00 LIMITLESS - POKAZ I WARSZTATY AKROBATYKI SPORTOWEJOskar i Mateusz to wielokrotni mistrzowie Polski w akrobatyce sportowej. 💪 Oprócz pokazu przeprowadzą dla Was też warsztaty akrobatyczne. 😎✔ 15:30 KUBA BAŁDYCH i KUBA OSTRYSZ - POKAZ AKROBACJI NA SLACKLINEPanowie opanowali do perfekcji sztukę poruszania się i akrobacji na SLACKLINIE. Przygotowali dla Was specjalny pokaz, a jak będziecie chętni, to na pewno odpowiedzą Wam na nurtujące pytania typu "JAK WY TO ROBICIE?". 👊✔ 16:00 NADER HASNAOUI - WARSZTATY TANECZNE I FLASHMOBUczestnik programu You Can Dance najpierw nauczy Was kroków, a następnie zrobi z Wami Flashmoba. Będzie ogień 🔥, będzie energia ⚡ i uśmiech od ucha do ucha. 🤣 Let's dance! 🤸Dodatkowo mamy do rozdania duuużo wejściówek do naszego Parku oraz atrakcyjne JumpWorldowe gadżety!Koniecznie wskakujcie już w ten weekend! 👊🔥🎈Rezerwacji można dokonać przez naszą stronę internetową: www.rezerwacje.jumpworld.pl/rezerwacja