Już w czerwcu w Alei Bielany odbędzie się I edycja konkursu "Starcie Kucharzy"

Produktów spożywczych IKEA nie trzeba nikomu przedstawiać. Większość z nas kojarzy popularne klopsiki, norweskiego łososia w jasnym sosie czy torcik Daim. Ale nie każdy wie, że artykuły te są także doskonałą bazą do przygotowania własnych, nowych potraw! Już 29 i 30 czerwca udowodnią to uczestnicy Starcia Kucharzy. Drużyny zawalczą o nagrodę główną – 5 000 złotych do wydania w Alei Bielany, przygotowując popisowe dania z wykorzystaniem m.in. produktów ze sklepiku szwedzkiego IKEA.

Aby zakwalifikować się do Starcia Kucharzy należy do 18 czerwca wziąć udział w konkursie rekrutacyjnym organizowanym na profilu Facebook Alei Bielany. Zadanie konkursowe jest proste – wystarczy w dowolnej formie odpowiedzieć na pytanie „Jaka jest twoja ulubiona potrawa i dlaczego?”. Organizatorzy liczą na kreatywność potencjalnych uczestników. W ramach konkursu rekrutacyjnego wybrane zostaną 24 dwuosobowe zespoły, które staną do walki o tytuł mistrzów Kuchni IKEA.

Poza nagrodą główną – voucherem na 5 000 złotych do wydania w Alei Bielany – przewidziano dodatkowe wygrane. Drużyny, które odpadną na etapie eliminacji, otrzymają karty podarunkowe do IKEA o wartości 100 zł. Ci, którzy pożegnają się z turniejem w ćwierćfinale – 200 zł, w półfinale – 300 zł. Drużyna na drugim miejscu podium otrzyma voucher na 1 000 złotych do wydania w IKEA.