Już niedługo we Wrocławiu odbędzie się Międzynarodowy Turniej w Piłce Nożnej Ulicznej Osób Bezdomnych

Do udziału w rozgrywkach od samego początku zapraszamy naszych przyjaciół z różnych krajów Europy. W czasie trwania zawodów rozegramy ok. 60 spotkań. Każde z nich trwa 14 minut. W meczu gra czterech zawodników – trzech z pola i bramkarz. Międzynarodowy charakter imprezy podbijają sędziowie, m.in. Ian McGill – szef sędziów Homeless World Cup (HWC), Paul Nagtegaal – zawodowy sędzia Homeless World Cup, Łukasz Araszkiewicz – sędzia pierwszoligowy, Paweł Gałecki – wrocławski sędzia piłkarski oraz Mateusz Tarnowy i Mikołaj Opic – sędziowie z Poznania.

– Powodzenie naszego przedsięwzięcia jest wynikiem zaangażowania mieszkańców placówek Wrocławskiego Koła TPBA, którzy na tyle uporali się ze swoją trudną przeszłością, aby uczestniczyć w turniejach w roli zawodników i wolontariuszy oraz brać czynny udział w przygotowaniach do Mistrzostw. Do sukcesu w organizacji wydarzenia przyczyniają się również pracownicy, wolontariusze, sponsorzy i miasto Wrocław, które udostępnia nam teren na Placu Solnym – mówi Maciek Gudra, kierownik Noclegowni św. Brata Alberta.

Wszyscy uczestnicy mistrzostw otrzymają pamiątkowe medale, a każda z drużyn – pamiątkowy puchar. Poza celem sportowym, którym jest wyłonienie zwycięzcy, ważny jest też inny aspekt przedsięwzięcia, polegający na aktywizacji osób zagrożonych bądź wykluczonych społecznie, z naciskiem na osoby bezdomne i uzależnione od alkoholu czy narkotyków.

– Jak pokazuje doświadczenie, piłka nożna uliczna jest doskonałym wsparciem w procesie wychodzenia z uzależnień czy bezdomności. Zawodnicy, biorący udział w rozgrywkach, uczą się, jak w sposób konstruktywny spędzać czas wolny. Motywacja do uprawiania sportu i podejmowania rywalizacji sportowej skutecznie przenosi się na walkę o cele życiowe. A dzięki uczestnictwu w turnieju zaangażowane w niego osoby stają się częścią drużyny, przez co zmniejsza się ich poczucie izolacji społecznej. Stanowią dla siebie grupę wsparcia, niwelując poczucie odrzucenia i osamotnienia. W wyniku procesu przygotowawczego do turnieju (treningi, zgrupowania, udział w turniejach krajowych etc.) rośnie świadomość i potrzeba higienicznego trybu życia – wolnego od nałogów, z dbałością o kulturę fizyczną i umysłową. Zmniejsza się przez to ryzyko zachowań aspołecznych czy patologicznych – podkreśla Maciek Gudra.