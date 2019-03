Już nie będziemy zmieniali czasu na zimowy i letni. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego

Czy przywrócić nocne tramwaje we Wrocławiu? Jakie jest wasze zdanie? [PRZECZYTAJ LIST CZYTELNIKA]

- Skoro można wyciszyć tramwaje i torowiska, to dlaczego miasto tego nie zrobi i nie przywróci kilku linii nocnych tramwajowych? Pomogłoby to w szybkim przemieszczaniu się - pisze w liście do redakcji nasz czytelnik, pan Paweł. Przeczytaj!