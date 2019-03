Już dzisiaj szukaj papierowego Naszego Miasta Wrocław. Co w nim przeczytasz?

Stwórz własny las w słoiku. Nietypowe warsztaty w Pasażu Grunwaldzkim

Wiosenne weekendy to okazja do tego, by spróbować swoich sił w różnego rodzaju warsztatach organizowanych przez galerie handlowe. W najbliższą sobotę, 14 kwietnia, w Pasażu Grunwaldzkim będziemy mieli okazję do tego,by stworzyć własny las w słoiku.