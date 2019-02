Już 1 marca 5 urodziny Term Cieplickich!

1 marca będzie co świętować. Tak, to już 5 lat funkcjonowania Term Cieplickich. Z tej okazji zapraszamy mieszkańców i turystów na wspólne obchody 5 urodzin. Tego dnia od godziny 16:00 dwugodzinne wejście, bez względu na rodzaj biletu, kosztować będzie jedyne 5 zł! Na pewno nie zabraknie tortu, konkursów, animacji i super nagród. Główną atrakcją będzie pokaz Freestyle’u Kajakowego, wykonanego przez zwycięzcę Pucharu Świata Tomasza Czaplickiego. Idealne rozpoczęcie pierwszego marcowego weekendu. Zapraszamy do wspólnego świętowania!