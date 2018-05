Masz zdjęcie do tego tematu?

JUWENALIA 2018 WE WROCŁAWIU. Juwenalia 2018 we Wrocławiu już tradycyjnie rozpoczynają się Wrocławskim Pochodem Juwenaliowym. Studenci wszystkich uczelni przejdą dzisiaj (14 maja 2018 roku) ulicami miasta z placu Wolności na teren Politechniki Wrocławskiej.

Wrocławscy studenci zbiorą się w poniedziałek przed Narodowym Forum Muzyki na placu Wolności o godzinie 10.00, aby półtorej godziny później wyruszyć na trasę pochodu, który otworzy tegoroczne juwenalia. Pochód zakończy się przy kampusie Politechniki Wrocławskiej. Zakończenie przewidziane jest na godzinę 13.30, jednak utrudnienia w ruchu (studenci przejdą ulicami) mogą potrwać nieco dłużej.pl. Wolności - Kazimierza Wielkiego - pl. Dominikański - pl. Społeczny, most Grunwaldzki - kampus PWr.Na czas pochodu całkowicie zamknięta zostanie ulica Kazimierza Wielkiego: do wjazdu na placu Wolności, ulicy Oławskiej, ulicy Romualda Traugutta, placu Społecznego i placu Powstańców Warszawy.Kierowcy nie przejadą także mostem Grunwaldzkim. Nieprzejezdna będzie także ul. Plac Grunwaldzki na odcinku od mostu Grunwaldzkiego do ronda Reagana.Uwaga pasażerowie MPK. Wszystkie linie tramwajowe jadące wzdłuż trasy pochodu zostaną zawieszone na czas przemarszu.