V Dolnośląski Kongres Samorządowy rozpocznie się w piątek o godz. 10.30 w Centrum Kongresowym przy Hali Ludowej we Wrocławiu. (© Paweł Relikowski)

Hasło tegorocznego V Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego brzmi: "Sto lat niepodległości, 100 lat samorządu". Spotkanie organizuje Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. Do Centrum Kongresowego zaproszono najważniejszych samorządowców. Będą rozmawiać o przyszłości samorządu.

Tegoroczny kongres rozpocznie się o godz. 10.30 we wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Ludowej. W debatach i panelach dyskusyjnych wezmą udział samorządowcy z Dolnego Śląska.- Samorządy to podstawa funkcjonowania regionów. Zależy nam na tym, aby gospodarze poszczególnych rejonów naszego województwa mieli możliwość nie tylko dyskusji na wybrane tematy, ale także wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Stąd nasz kolejny już kongres ma formułę otwartą. Wszystkich zachęcam do udział w tym wydarzeniu – zaprasza marszałek Cezary Przybylski.Tegoroczny kongres będzie złożony z trzech paneli dyskusyjnych: "Suwerenna Polska - silny samorząd. Samorząd podstawą rozwoju państwa". Wśród panelistów m.in. Jerzy Michalak, członek zarządu województwa dolnośląskiego i Robert Raczyński, prezydent Lubina."Polityka prorodzinna na Dolnym Śląsku". Wśród panelistów m.in. Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego i Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.100 lat praw wyborczych Polek - rola i pozycja kobiet w samorządzie". Wśród panelistów m.in. Iwona Krawczyk, wicemarszałek województwa dolnośląskiego i Dorota Pawnuk, burmistrz Strzelina.