Justyna Kramorz, Igor Wójcik i Adam Sroka. To oni mogą zostać dyrektorami Teatru Polskiego we Wrocławiu

Trwa konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Po sprawdzeniu przez Komisję Konkursową złożonych aplikacji konkursowych, pod względem spełnienia wymogów formalnych stawianych kandydatom, do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się: Justyna Kramorz, związana z Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, Igor Wójcik, dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Adam Sroka, reżyser, związany m.in. z Teatrem Ludowym w Nowej Hucie.

Fot. Tomasz Hołod. Na zdjęciu Cezary Morawski, obecny dyrektor Teatru Polskiego