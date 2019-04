Jubileusz Cyrkulacji – święto tańca we Wrocławiu

Naszym celem jest umacniać polską scenę oraz promować edukację taneczną. Krótko mówiąc: Cyrkulacje to sześć dni kontaktu z ciałem pod okiem najlepszych pedagogów i artystów z Polski. Dzięki wsparciu Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, będziemy mogli spotkać się w pięknym, położonym nad rzeką, studiu „Na Grobli” oraz w Starej Piekarni.

Praktyka Tańca pod okiem wyjątkowych artystów!

Cyrkulacje to festiwal nastawiony przede wszystkim na praktykę tańca. W programie znajdziemy „ścieżki twórcze”, czyli intensywny, pięciodniowy warsztat dla zamkniętej grupy osób. W tym roku poprowadzą je: Jacek Owczarek (Improwizacja w ruchu), Iwona Olszowska (Świadomość ciała z elementami Body Mind Centering®/ Połączenia w ciele), Maga Radłowska-Judd (Kontakt Improwizacja), Igor Podsiadły (Teatr Interdyscyplinarny), Anna Krysiak (Taniec Fizyczny/ Ulubione miejsce), Anna Haracz i Radek Bekieler (Ciało ma Głos).

Ważną częścią programu, nastawioną na praktykę, są „lekcje otwarte”, czyli zajęcia o formule dostępnej dla każdego. Trwają krócej niż ścieżki, nie wymagają deklaracji uczestnictwa w określonych zajęciach przez cały festiwal, przeznaczone są dla osób o różnym poziomie zaawansowania. W tym roku poprowadzą je: Małgorzata Mielech (GAGA people), Filip Wencki (Komunikacja Somatyczna oraz Ekspresja Poetyka Ruchu), Iwona Olszowska (Taniec Współczesny wg Isadory Duncan), Aga Rybak i Jakub Gontarski (Bojowy Partnering), Dorota Kamecka i Aga Rybak (Kontakt Improwizacja), Anna Krysiak (Taniec Fizyczny), Jacek Owczarek (Improwizacja w ruchu).

Nie zabraknie również eksperymentu! „Laboratoria” to przestrzeń, w której wszystko jest możliwe. To okazja, żeby zaprezentować swoją technikę, warsztat lub po prostu siebie. Prowadzący te pokazy, jak co roku, są wybierani na podstawie nadesłanych zgłoszeń. W tym roku zaprezentują się nam: Ula Wojtkowiak (Metoda GYROKINESIS®), Adam Pater (Komunikacja – świadomość ekspresji: Ciało, głos, emocje), Olga Maria Pobłocka (JA-MY Wspólnota w Improwizacji w Kontakcie).

Poranki zaczynamy od rozruchów z Joanną Łukasiewicz – Bernady (Living Dance Form), a wieczorem rozciągamy się podczas Vinyasa Yoga z Baśką Gwóźdź.

Jubileusze, spektakl, koncerty, jamy taneczne

Nie zabraknie wydarzeń towarzyszących, na które serdecznie zapraszamy także tańczących „tylko w teorii”. Rozpoczynamy uroczyście festiwal 26.04 (piątek) lekcją otwartą dla wszystkich pt. ”Anatomia Świadomości” z Anią Haracz, a zaraz po niej jam taneczny z wprowadzeniem oraz krąg otwierający festiwal (tu Annie Haracz pomagać będzie Rak Bekieler). 27.04 (sobota) Joanna Hussakowaska poprowadzi FALA 5RYTMÓW®. 28.04 (niedziela) zapraszamy na spektakl Iwony Olszowskiej pt. „Święta Geometria” z muzyką Marcina Janusa. Po spektaklu czeka nas jubileuszowa niespodzianka oraz jam taneczny. 29.04 (poniedziałek) to dzień poświęcony wspomnieniom, refleksji nad kondycją i rolą tańca w Polsce, czas na dzielenie się doświadczeniami w teorii, jednym słowem będzie to wieczór jubileuszowy festiwalu – czeka nas prawdziwa CELEBRACJA, a jam taneczny tego dnia poprowadzi Magda Radłowska-Judd! Dwa koncerty odbędą się 30 kwietnia (wtorek): w Starej Piekarni, wystąpią Teatr ZAR oraz Sambor Dudziński i zaproszeni przez niego goście. 1.05 (środa) to czas pożegnań, uroczyste zakończenie festiwalu i after party w Surowcu przy dźwiękach od CORa i BaSu.

Karnety i bilety dostępne na stronie festiwalu: www.cyrkulacje.wrocław.pl

Na część wydarzeń wstęp jest bezpłatny.

Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Momentum

Partner Główny: Miasto Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Patron honorowy: Narodowe Centrum Kultury

Wsparcie medialne/Patroni Medialni: taniecPOLSKA.pl, TVP Kultura, TVP3 Wrocław, teatralny.pl, Radio Wrocław, Radio Wrocław Kultura, Radio RAM, Gazeta Wrocławska, Nasze Miasto

Partnerzy: Arbet fabryka Styropianu, Mentalny Ogród - Sklep, Drzewo życia, Czary w Gary, Cantino, Surowiec

Filmik z poprzedniej edycji: https://vimeo.com/318323740