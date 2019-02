Jesteśmy szczęśliwi w pracy? Niestety nie! Dobijają nas niska płaca i zła atmosfera w firmie!

Jest lepiej niż rok temu, chociaż nadal w pracy jesteśmy tylko umiarkowanie szczęśliwi. 6,6 w skali od 0 do 10 – tak w tegorocznej edycji badania „Szczęście w pracy Polaków” przeprowadzonego przez firmę rekrutacyjną Jobhouse ankietowani ocenili swój poziom zadowolenia z pracy. Chociaż nadal najważniejszym czynnikiem wpływającym na zadowolenie z pracy pozostaje wynagrodzenie, to coraz większą rolę odgrywają relacje międzyludzkie – zarówno pomiędzy współpracownikami, jak i na linii pracownik–przełożony.

Praca to bardzo ważny aspekt naszego życia. Jeśli jest dla nas źródłem satysfakcji, ma pozytywny wpływ na ogólny poziom naszego zadowolenia z życia. Wiedza o tym, co wpływa na poczucie szczęścia w pracy Polaków, jest istotna zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy. Bowiem obu stronom zależy na owocnej współpracy, która jest możliwa dzięki zrozumieniu wzajemnych potrzeb i oczekiwań.

– Po pierwszej edycji badania otrzymaliśmy informację zwrotną, że poruszony przez nas temat skłonił zarówno szefów firm, jak i ich zespoły do refleksji. Wyniki dały jasne wskazówki pracodawcom, na co powinni zwrócić uwagę, chcąc zatrzymać na dłużej dobrych pracowników w swoich strukturach – mówi Natalia Bogdan, prezes agencji rekrutacyjnej Jobhouse. Dodaje: W toczącej się dyskusji, jak sobie radzić z budowaniem i utrzymaniem zespołów w czasach „rynku pracownika” – wyniki badania są zbiorem pomocnych wskazówek. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się w tym roku powtórzyć badanie i sprawdzić, co się zmieniło od ubiegłego roku.

Wynagrodzenie to nie wszystko

W obu edycjach badania „Szczęście w pracy Polaków” najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na poczucie zadowolenia z pracy pozostało wynagrodzenie. Ten czynnik w 2017 roku wskazało 88 proc. badanych, natomiast w 2018 – 86 proc.. Jednak z tegorocznej edycji wynika, że coraz większą rolę odgrywają relacje – o wiele częściej niż rok temu (2018: 75 proc. vs 2017: 50 proc.) ankietowani wskazywali relacje z przełożonym, jako czynnik mający wpływ na ich poziom zadowolenia z pracy.

W obu edycjach ważne okazały się czynniki: „współpracownicy, na których można liczyć” oraz „przyjazna atmosfera w pracy” – które uzyskały odpowiednio 71 proc. i 80 proc. wskazań. Co więcej, 54 proc. badanych poleca swoją pracę ze względu na panującą w niej atmosferę. Mniejsze znaczenie ma miejsce wykonywania pracy oraz czas dojazdu, natomiast istotna pozostaje możliwość rozwoju oraz godzenia pracy zawodowej z życiem codziennym tzw. work-life balance.

Polacy zadowoleni z pracy

Jak pokazują wyniki badania nasze nastawienie do pracy można uznać za pozytywne. Ankietowani podkreślali, że pracują z osobami, które lubią, czują się zmotywowani i rzadko muszą zostawać w pracy po godzinach. Również zakres obowiązków postrzegają jako odpowiedni do własnych kompetencji, a co ważne – większość z nich nie uznaje również swojej pracy za nużącą.

Niepokojącą informacją dla pracodawców może być fakt, że Polacy nie otrzymują informacji zwrotnej z wykonywanych obowiązków. Chociaż zakres zadań został przez pracowników oceniony jako odpowiedni – tzn. wykonują oni czynności, w których czują się najlepsi (7 pkt na 10), to jednak problemem jest wynagrodzenie. 5,9 pkt na 10 – w tylu przypadkach ankietowani postrzegają swoje pensje jako nieadekwatne do ich zaangażowania w pracę i osiąganych rezultatów.

– Żyjemy w czasach, kiedy coraz częściej możemy robić to, co kochamy przy okazji zarabiając na tym. Niestety, dla dominującej części populacji jest to nadal odległy temat.

Prawie 2/3 ankietowanych jest dalekich od polecania swojego miejsca pracy. Jest to złożony problem, wynikający przede wszystkim z podejścia większości pracodawców. Choć niechęć do podejmowania ryzyka po stronie pracowników także jest również istotnym czynnikiem. Bardzo często warunki pracy utrudniają utożsamianie się z misją firmy. Brak komunikacji, brak mechanizmów które dawałyby załodze nawet niewielki wpływ na losy firmy i to, w którą stronę firma zmierza – sprawia, że trudno z nią się identyfikować. – mówi Michał Sadowski, założyciel Brand24. I dodaje: Naturalnie głównym czynnikiem decydującym o chęci polecenia są warunki finansowe, choć coraz częściej, równie ważna okazuje się wolność i możliwości rozwoju. Ludzie chcą realizować ciekawe projekty, ale także czuć, że rozwijają się i budują własne portfolio kompetencji.

Kobiety niechętnie polecają swoją pracę – mężczyźni tak! Polacy ponownie w umiarkowanym stopniu poleciliby swoją pracę znajomym. Co ważne, wyniki jednak różnią się w zależności od płci. W grupie badanych mężczyzn wskaźnik NPS – określany w skali od - 100 do 100 punktów – wyniósł 5 punktów, u kobiet minus 4 punkty.

- Wśród mężczyzn największą grupę (37 proc.) stanowią tzw. Promotorzy – bardzo zadowoleni i skłonni polecać swoją pracę, a wśród kobiet największa grupa to (42 proc.) tzw. Krytycy, czyli osoby zdecydowanie niepolecające swojej pracy. Zarówno dla kobiet i mężczyzn wspólny jest jeden powód, który sprawia, że pracę można określić jako godną polecenia i jest nim przyjazna atmosfera pracy, co oczywiście cieszy. – mówi Marta Pawlak-Dobrzańska, Candidate & Employee Experience Consultant, Great Digital.