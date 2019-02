Jesteś pewien, że znasz swoich bliskich?

3 października 2018 roku nakładem wydawnictwa HarperCollins ukazała się „Układanka” autorstwa cenionej na całym świecie autorki thrillerów Karin Slaughter. Na rynkach, na których się pojawiła, książka plasuje się na szczytach list bestsellerów. Krótko po premierze stała się numerem 1 w Holandii, Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie oraz numerem 2 w USA.

O KSIĄŻCE:

Bohaterka książki, Andrea Cooper, właśnie obchodzi urodziny. Siedzi z matką, Laurą, przy restauracyjnym stoliku, ale odświętny nastrój pryska, gdy nagle padają strzały.. Andrea wpada w panikę, ale Laura, wbrew okolicznościom, nie tylko zachowuje zimną krew, ale obezwładnia i zabija napastnika. Media szeroko komentują wydarzenie i coraz bardziej interesują się kobietą, która miała odwagę stawić czoło uzbrojonemu mężczyźnie. Andrea odkrywa, że matka, najbliższa jej osoba, jest kimś zupełnie innym, niż mogłoby się wydawać. Przecież to matkę powinna znać najlepiej na świecie, tymczasem nic nie wie o jej przeszłości, a to tam trzeba szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego ktoś próbuje je zabić.

Z bohaterkami poruszamy się na dwóch płaszczyznach czasowych. Historia wydarzeń z 1986 roku opowiedziana jest z punktu widzenia Laury, współczesne wydarzenia oglądamy oczami Andrei.

„UKŁADANKA” TO TRZYMAJĄCY W NAPIĘCIU THRILLER, A ZARAZEM PRÓBA ODPOWIEDZI NA WAŻNE PYTANIE, CZY I NA ILE MOŻEMY UCIEC OD WŁASNEJ PRZESZŁOŚCI

Książka pod patronatem Lubimyczytac.pl oraz Onet.pl

O KARIN SLAUGHTER I JEJ TWÓRCZOŚCI MÓWIĄ:

“Talent pisarski Slaughter przedstawiający sympatyczne, choć nie bez wad postaci, jest tu w najwyższej formie. Czytelnicy totalnie zanurzą się w pełnej suspensu i naprzemiennych linii fabularnych historii i nie będą chcieli, aby te wrażenia się skończyły.”

- Booklist o ”Układance”

***

„Pisarka, która niczego się nie boi. Jedna z najznakomitszych autorek thrillerów.”

-Tess Gerritsen

***

“Wszystkie książki Slaughter... są satysfakcjonująco zaskakujące i wiarygodne, ale to cudowny dar opisywania wyróżnia Slaughter spośród innych pisarzy thrillerów… Jej dozy satyry są tak zręczne, jak jej najbardziej ponura interpretacja prawdziwego życia.” - Washington Post

***

“Niezwykła tragedia rodzinna i zapierający dech w piersi thriller magicznie połączony

z typową dla Karin Slaughter pasją, intensywnością i humanizmem. Z pewnością będzie to książka roku. - Lee Child o: „Moje śliczne”

***

“Karin Slaughter ma – jak do tej pory – najlepsze nazwisko ze wszystkich nas, autorów powieści z kryminalną zagadką w tle.” - James Patterson

AUTORKA ZOSTAŁA DOCENIONA PRZEZ PRZEMYSŁ KINEMATOGRAFICZNY. JEJ POWIEŚCI „MIASTO GLIN”, „DOBRA CÓRKA” I „UKŁADANKA” SĄ W TRAKCIE ADAPTOWANIA NA MAŁY I DUŻY EKRAN!

O AUTORCE:

KARIN SLAUGHTER to autorka thrillerów i kryminałów notowanych na międzynarodowych listach bestsellerów. Na całym świecie wydrukowano ponad 35 milionów egzemplarzy jej książek. Poprzez swoje powieści walczy o prawo do głośnego mówienia o przemocy, której ofiarą każdego dnia padają tysiące kobiet na świecie. Jej powieści są bezpośrednie, mocne i bardzo obrazowe, a jej twórczość docenili m.in. Camilla Läckberg, Tess Gerritsen i James Patterson.