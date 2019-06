Jesteś nękany telefonami z zaproszeniami na pokazy? To jest nielegalne. Możesz złożyć skargę!

Prawo zabrania dzwonienia do Ciebie w tego typu sprawach. Chyba, że wcześniej konkretna firma dostała twoją zgodę na przekazywanie Ci przez telefon tego typu „ofert”. Możesz się poskarżyć do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Niedawno właśnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał firmę Smak i Zdrowie. Kiedyś nazywała się Philipiak Polska i sprzedaje naczynia (m.in. garnki i patelnie) firmy Philipiak. Ukarany z decyzją się nie zgadza i odwołał się do sądu.

Do UOKiK zgłaszali się ludzie ze skarga na tę firmę. Dzwoniono do nich i zapraszano na pokazy naczyń tej firmy. Choć osoby, odbierające telefony, nie były zainteresowane. Co więcej. Osoby te nigdy nikomu nie przekazywały, że zgadzają się by dzwonić do nich z takimi ofertami.

Kara – 35 380 zł. - Wysokość kary zależy od m in. obrotów firmy – tłumaczy nam Agnieszka Majchrzak z biura prasowego UOKiK. - Maksymalna kara, jaką możemy nałożyć, to 10 procent obrotów firmy. To nie pierwsza firma, ukarana za nękanie ludzi telefonami. Kilka miesięcy temu Urząd ukarał firmę ze Śremu. Jej przedstawiciele dzwonili do potencjalnych klientów i zapraszali na „bezpłatne badania medyczne” albo „bezpłatne zabiegu rehabilitacyjne”. Tymczasem była to po prostu prezentacja urządzenia, które miało poprawiać jakość wody.

Tego typu nękanie telefonami potencjalnych klientów (bez ich wcześniejszej zgody) jest zakazane przez prawo telekomunikacyjne. Jeśli mamy dosyć odbierania tego typu telefonów możemy poskarżyć się do UOKiK. Im więcej skarg otrzyma ten urząd na konkretną firmę tym większa szansa, że sprawą się zajmie.