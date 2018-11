Jesteś chory? Chudniesz? Pomogą ci w szpitalu na ul. Koszarowej we Wrocławiu

- Jeżeli zaobserwował Pan/Pani niezamierzoną redukcją masy ciała (chudnięcie) z powodu choroby (nawet jeśli masa ciała jest prawidłowa lub podwyższona), jeśli ma Pan/Pani niedowagę lub niedożywienie, proszę zgłosić się do Ośrodka Żywienia Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J.Gromkowskiego przy ul. Koszarowej 5, budynek A-1, parter gabinet 1. - zaprasza dr n. med. Anna Zmarzły (na zdjęciu).

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna po nr (71) 395-76-20, codziennie w godzinach 8:00-10:00>

- Postaramy się pomóc we wsparciu żywieniowym stosownym do Państwa problemu. Dietetyk wytłumaczy jak się odżywiać i dalej postępować. Na wizytę należy zabrać ze sobą: * dowód tożsamości * dostępne wyniki badan lekarskich (dokumentację medyczną) * spisany dzienniczek diety z 3-7 dni (należy spisać wszystko co się jadło i piło) - informują w Ośrodku.

Niedożywienie wywołują choroby, w których zwiększa się zapotrzebowanie organizmu na substancje odżywcze, choroby w których pacjent traci substancje odżywcze, choroby w trakcie których następuje pogorszenie wchłaniania składników odżywczych, choroby przewlekłe, choroby uniemożliwiające połykanie czy jedzenie.

Przyczyną niedożywienia może być wiele jednostek chorobowych, np: choroby nowotworowe (np. nowotwory twarzoczaszki, przewodu pokarmowego i inne), choroby wieku podeszłego przebiegające z osłabieniem apetytu, utrudnieniem gryzienia żucia i połykania, niepełnosprawnością, samotnością, schorzenia neurologiczne z zaburzeniami połykania (np. dysfagia w przebiegu zespołów otępiennych, choroby Parkinsona, po udarze mózgu) czy niepełnosprawnością, choroby przewody pokarmowego (przewlekłe zapalenie trzustki, zespoły złego wchłaniania, zaawansowana choroba trzewna, nieswoiste zapalenia jelit, stany po usunięciu żołądka), odleżyny i długo gojące się rany (utrata składników odżywczych nadczynność tarczycy, choroby przebiegające z drżeniami, drgawkami (zwiększone zapotrzebowanie na substancje odżywcze) schorzenia psychiczne (np. jadłowstręt psychiczny czy depresja z osłabieniem apetytu), stany po zabiegach operacyjnych, szczególnie ciężkich, po reoperacjach, pobyty na oddziale intensywnej terapii, ciężkie zakażenia pooperacyjne, szczególnie stany po resekcjach jelit w tym zespół krótkiego jelita, przewlekła niewydolność nerek (także w trakcie dializoterapii, w tym otrzewnowej), niektóre choroby zakaźne (np. AIDS czy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych z dysfagią), ciężkie wady serca, zaawansowana niewydolność krążenia, niewydolność oddechowa, przewlekłą obturacyjna choroba płuc, nawracające zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych schorzenia jamy ustnej, gardła pogarszające gryzienie, żucie, rozdrabnianie i połykanie pokarmów.

Farmakoterapia może sprzyjać niedożywieniu: wiele leków pogarsza apetyt i wchłanianie składników odżywczych Szczególnie niebezpieczna jest polipragmazja w wieku podeszłym-czyli jednoczesne stosowanie wielu leków.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy schudłeś więcej niż 10% masy ciała, lub twój wskaźnik BMI spadł poniżej 18,5 kg/m2 zgłoś się do lekarza.