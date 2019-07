Jest umowa na budowę Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej. Kiedy Centrum powstanie?

Inwestycja powinna zostać zrealizowana w ciągu 19 miesięcy.

Pierwszy przetarg rozstrzygnięto jesienią ubiegłego roku. Wygrało go konsorcjum firm PB Inter System oraz Elektromontaż Rzeszów, ale - z niejasnych przyczyn - nie przystąpiło do podpisania umowy. Wówczas zakładano, że inwestycja będzie gotowa na początku 2020 roku. Co ciekawe wtedy to Inter System nie podpisał dokumentów, o co do końca zabiegał Elektromontaż - firma, która ostatecznie będzie jednak także odpowiedzialna za budowę.

Na początku stycznia ogłoszono zatem drugi przetarg. W nim pojawiły się trzy oferty. Oprócz wspomnianego konsorcjum, swoją gotowość do zrealizowania przebudowy polany wyraziły IDS BUD i Mosty Łódź (189 mln zł brutto) oraz konsorcjum konsorcjum Torpol - Pre Fabrykant (188 mln zł brutto). Wybrano tę ostatnią propozycję, chociaż nie była najtańsza.

Ci, którzy przegrali przetarg, zaskarżyli go do Krajowej Izby Odwoławczej, a ta przyznała im racje i unieważniła wybór DPIiN-u. Wyjścia były dwa - albo ogłosić nowy przetarg i znów stracić kilka miesięcy, albo wybrać kogoś z pozostałej dwójki. Chociaż na początku wydawało się, że jednak czeka nas przetarg, to ostatecznie zdecydowano się na najtańszą propozycję. Teraz umowa jest już podpisana i można zacząć realizować inwestycję.