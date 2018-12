Jest pięknie! Choinka na wrocławskim Rynku już świeci [ZDJĘCIA]

Sylwester 2018/2019 na Rynku we Wrocławiu. Kto wystąpi?

Sylwester na Rynku we Wrocławiu - w tym roku ma to być wielkie taneczne show pod hasłem Wrocław Respect. Na scenie pojawi się 120 muzyków, wokalistów, chórzystów, tancerzy i akrobatów. Sylwester na Rynku potrwa od godz. 20 do 2.