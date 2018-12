Jest już 15 tys. zł nagrody za wskazanie zwyrodnialca, który pobił i powiesił psa (DRASTYCZNE ZDJĘCIA)

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w Wałbrzychu. Jak czytamy na stronie fundacji Mam Pomysł po przybyciu pracowników fundacji wraz z lekarzem weterynarii Anną Redlicką na miejsce zdarzenia wszystkim nogi ugięły się w kolanach.

- Widok łamiący serce na tysiąc kawałków. Niewielka sunia powieszona na własnej smyczy. Dramat‼️ - relacjonuje Malwina Witek z fundacji Mam Pomysł.

Od razu złożono zawiadomienie do prokuratury. Sprawą zajmuje się już policja, ale fundacja postanowiła szukać sprawcy na własną rękę. Wstępne wyniki sekcji i oględzin zwłok potwierdziły, że sunia została pobita i uduszona, a do zdarzenia doszło najprawdopodobniej w środę 28 listopada.

- Zwracamy się z ogromną prośbą, jeżeli ktoś rozpoznaje sunie, zna właściciela lub widział całe zdarzenie niech się do nas zgłosi. Mamy dla niego nagrodę - proszą wolontariusza.

Być może sprawca pochodzi z gminy Nowa Ruda.

szczegóły tutaj:

https://www.facebook.com/maniapomaganiaa/posts/997612123757165