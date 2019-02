Jest drogo, a będzie jeszcze drożej. Ceny warzyw oszalały...

- Kupuję coraz mniej, a płacę coraz więcej! Nie dość, że mięso, wędliny, sery, ryby i chleb są tak drogie, to teraz jeszcze warzywa bardzo podrożały. Za chwilę to i cebula stanie się rarytasem - ubolewa pani Halina z Wrocławia. Emerytka wylicza, że rok temu na żywność dla siebie i męża przeznaczała dziennie 30 złotych. - Dziś nie ma szans, by za takie pieniądze kupić produkty na śniadanie, obiad, kolację oraz jakiś deser od czasu do czasu. I nie sądzę, że te wszystkie podwyżki żywności zrekompensuje podwyżka emerytury - żali się.

Najbardziej w ostatnich tygodniach podrożały warzywa. Na targowiskach ich ceny zależą głównie od tego, ile dany rolnik czy producent ma jeszcze zapasów. - A większość z nas nie ma już ich wcale. Ubiegłoroczna susza zniszczyła sporą część upraw - tłumaczą.

W efekcie kilogram marchwi czy cebuli potrafi kosztować nawet cztery złote, ziemniaków ponad dwa złote, a za kilogram pietruszki trzeba zapłacić nawet 12 złotych! - Warzywa będą droższe szczególnie w pierwszej połowie roku. Przewidujemy, że w całym 2019 roku przeciętne ceny warzyw będą o nawet 5 procent wyższe niż w 2018 roku - twierdzi Karolina Załuska, ekspert ds. analiz i rynków rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas. Z analizy banku wynika też, że znacząco podrożeją również produkty zbożowe i wędliny. Będzie to wynikiem wzrostu płac, kosztów energii i transportu.

Ekonomiści wskazują też na politykę socjalną, która powoduje, że na rynku więcej jest „pieniądza”. - Sprzedawcy i producenci, widząc to, próbują windować ceny. Obserwują, w którym momencie cena będzie zaporowa. W przypadku żywności i trendu, żeby jeść zdrowo, do tej zaporowej ceny jeszcze daleko - podkreślają.