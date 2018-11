Jeśli masz to w paszporcie - w tych krajach możesz mieć problem [LISTA]

Są takie kraje, w których, przekraczając granicę, możesz mieć duży problem - nawet do tego stopnia, że nie zostaniesz do nich wpuszczony. Wszystko zależy od tego, co masz w paszporcie i nie chodzi tu o brak wizy państwa, do którego wjeżdżasz - chodzi raczej o nadmiar pieczątek. Niektóre kraje - delikatnie mówiąc - nie lubią się tak bardzo, że nie tylko nie wpuszczają obywateli wrogich terytoriów, ale także turystów, którzy je odwiedzili. Sprawdź, czy dotyczy to również ciebie, by nie mieć kłopotów w przyszłości!